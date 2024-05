Así se acerca la Unión Europea a la gente antes de las elecciones: "Hay que hablar el mismo idioma que los ciudadanos"

"Usa tu voto". El Parlamento Europeo no puede ser más claro con su lema para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Directo, conciso, que va al grano para reclamar una participación alta en unos comicios decisivos para el futuro de Europa. ¿Pero cómo se acerca esa cita con las urnas a la gente? Sobre todo a través de las redes sociales, pero también con eventos, mensajes, campañas y con la implicación de los jóvenes. Todo cuenta, y más si se hace de forma divulgativa, distendida. Europa se la juega en las urnas y la participación será clave: de momento, según el último Eurobarómetro, el 71% de los europeos tienen intención de ir a votar. El objetivo es que lo hagan.

Amaia Echevarría, Cristina Gallego y María Moya son las EUgenias y hablan con 20minutos sobre una iniciativa que salió de un grupo de Whatsapp, medio en broma y medio en serio y ahora se ha convertido en un canal de referencia, en pocos meses, tanto en Instagram como en TikTok. Explican la UE de manera amena, preguntando a la gente sobre sus inquietudes y resolviendo dudas. Además, desmontan tópicos, algo realmente importante de cara a las elecciones. Explican que es una iniciativa que ha ido ganando cuerpo con el paso de las semanas y agendan el contenido también de la mano de Polétika, con quienes comparten "valores y una manera de ver las cosas".

"La convivencia es sana", comentan sobre su 'relación' con otros creadores de contenido y asociaciones juveniles. En realidad, todos persiguen el mismo objetivo: concienciar sobre la importancia de la cita con las urnas del próximo 9 de junio. Cuando salen a la calle a hacer entrevistas quieren "que estén representadas todas las generaciones" y reconocen que los ciudadanos "saben más de la UE" de lo que muchos creen. Eso es un punto a favor para su cometido. Eso no les libra de alguna anécdota, cuentan, como quien les respondió una vez que no quería contestar a sus preguntas sobre la Unión: "Porque no creo en esas cosas", dijo. Pero la UE no va de creencias, sino de voluntades.

Por su parte, Elsa Arnaiz, directora general de Talento para el Futuro, cuenta que "el movimiento asociativo ha crecido y se ha desarrollado muchísimo desde 2019". Por aquel entonces no existía por ejemplo Talento para el Futuro, y ve que ya hay "muchas otras iniciativas que o bien han nacido después de estas últimas elecciones europeas o se han puesto las pilas a trabajar por que toda la juventud salga a votar". Para Arnaiz los jóvenes tienen "un futuro digno" como tema clave.

¿Qué quiere decir eso? "Esto pasa por varios temas: emancipación (vivienda y trabajo) y emergencia climática principalmente. Si no resolvemos estos dos o tres problemas, ¿qué futuro le queda a la juventud europea? Ninguno. Además, debemos resolverlos a la vez. No sirve de nada tener una vivienda asequible y un trabajo con salarios y horarios dignos si la emergencia climática no me permite literalmente, vivir", resume. La presidenta de Talento tiene claro que a los jóvenes "se les encuentra en las redes sociales", pero no solamente allí: "Hay que hablar el mismo idioma que los jóvenes. Para eso necesitas gente joven en los equipos no solo de comunicación de cara a unos comicios, sino en el propio partido, en todas las secciones del mismo".

Con todo, Arnaiz concluye que entre los jóvenes "no hay miedo a participar en política, sino más bien rechazo". Huyen del escenario actual. "El problema está en el rechazo que causa el clima político actual en el que no solo hay insultos y vejaciones constantes, sino que todo es cuestión de bandos infranqueables hasta que otro te da una mejor opción. La política por vocación de verdad, la política de trabajar por el bien común, la voluntad general que decía Rousseau se ha perdido", termina.

Las elecciones europeas son algo especiales: no se celebran durante un solo día, sino que se reparten en tres jornadas diferentes. Así, tendrán lugar entre el jueves 6 y el domingo 9 de junio. ¿Quiénes votan cada día? La lista es larga, claro. Son 27 elecciones diferentes, cada una con su sistema electoral nacional a falta todavía de uno común y el resultado final, el global, no se conocerá al cien por cien hasta el lunes 10 de junio. De este modo, el día 6 votan en Países Bajos, el 7 lo hacen en Irlanda, entre el 7 y el 8 vota la República Checa, y el día 8 es el turno de Letona, Malta y Eslovaquia.

Italia, por su parte, divide la jornada electoral en dos, entre el 8 y el 9. El domingo será el día en el que ya voten la mayoría de países miembros: lo harán España, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Estonia, Grecia, Francia, Croacia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Finlandia y Suecia. Desde el Parlamento Europeo el llamamiento es claro: "Votar es un derecho, pero también una responsabilidad", y el próximo junio el voto "será una forma de preservar la democracia y la libertad".