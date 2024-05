Estos son los 10 datos sobre las elecciones europeas que tienes que saber a un mes de los comicios

Un mes. Solo queda un mes para las elecciones europeas, que se celebran del 6 al 9 de junio y que servirán en cierto modo para reiniciar la UE en un momento de tremenda exigencia global; la campaña ya está en marcha y las listas cerradas para afrontar cuatro semanas de acelerón político, discursivo y de propuestas. "Estas elecciones servirán para decidir en qué Europa queremos vivir", avisó ya hace días la presidenta, Roberta Metsola.

"Las elecciones europeas son una oportunidad de reforzar la democracia. Ahora la democracia es a la vez un privilegio y una responsabilidad y votar es clave para preservarla", explicó por su parte el director de comunicación y portavoz de la Eurocámara, Jaume Duch, ante los periodistas. En ese escenario, estos son los 10 datos sobre las elecciones europeas que todo el mundo tiene que conocer.

6 y 9: las fechas de las elecciones

Las elecciones europeas son algo especiales: no se celebran durante un solo día, sino que se reparten en tres jornadas diferentes. Así, tendrán lugar entre el jueves 6 y el domingo 9 de junio. ¿Quiénes votan cada día? La lista es larga, claro. Son 27 elecciones diferentes, cada una con su sistema electoral nacional a falta todavía de uno común y el resultado final, el global, no se conocerá al cien por cien hasta el lunes 10 de junio. De este modo, el día 6 votan en Países Bajos, el 7 lo hacen en Irlanda, entre el 7 y el 8 vota la República Checa, y el día 8 es el turno de Letona, Malta y Eslovaquia.

Italia, por su parte, divide la jornada electoral en dos, entre el 8 y el 9. El domingo será el día en el que ya voten la mayoría de países miembros: lo harán España, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Estonia, Grecia, Francia, Croacia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Finlandia y Suecia.

370: los millones de personas llamadas a las urnas

En total, más de 370 millones de personas tienen derecho a voto en la UE para estas elecciones. Se trata de un voto "para proteger la democracia", insistieron desde Bruselas, después de hacer un balance positivo del exigente lustro que ya va a terminar para la UE. Las elecciones son una especie de reinicio. "Usa tu voto" es el lema elegido por el Parlamento Europeo, con el objetivo de no dar la "democracia por sentada", tal como se muestra en el vídeo institucional de campaña, en el que participan personas de avanzada de edad que vivieron precisamente hechos como la II Guerra Mundial, también jóvenes nacidos ya en una UE muy integrada. Esa unión generacional y ese componente emocional es por el que aboga el Parlamento para repetir que la democracia "no hay que darla por sentada", con una ambientación simple y relajada, con la unión entre abuelos y nietos: las urnas son para la UE ese nexo de coincidencia entre generaciones.

"Estas elecciones servirán para decidir en qué Europa queremos vivir", avisó ya hace días la presidenta, Roberta Metsola. Además, hay una fecha importante en lo que queda de camino hacia las elecciones: el 23 de mayo. Ese día tendrá lugar en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas el debate principal entre los candidatos para presidir la próxima Comisión Europea; es relevante porque quien gane esa carrera tendrá que pasar el 'examen' de los nuevos eurodiputados. "Las elecciones europeas son una oportunidad de reforzar la democracia. Ahora la democracia es a la vez un privilegio y una responsabilidad y votar es clave para preservarla", explicó el director de comunicación y portavoz de la Eurocámara, Jaume Duch, ante los periodistas.

10: las legislaturas que cumple la UE

La cita con las urnas servirá para abrir la décima legislatura en la Unión Europea. Englobará cinco años, entre 2024 y 2029, y el primer pleno del Parlamento Europeo para el nuevo lustro tendrá lugar el 15 de julio; eso sí, la Eurocámara no se disuelve. Esto es, los eurodiputados actuales mantienen su mandato hasta que los nuevos tomen el relevo y si fuera necesario se podría convocar un pleno extraordinario. La UE no para de trabajar aunque esté en campaña, tampoco la Comisión Europea o el Consejo.

27: los países en los que se vota

Al no existir una normativa electoral común para toda la UE -la reforma todavía no entra en vigor en parte porque algunos países no la han traspuesto, como es el caso de España- del 6 al 9 de junio se dan 27 elecciones diferentes en los 27 Estados miembros. Además, los temas de campaña no serán los mismos en todos los países porque, en realidad, cada uno de los gobiernos tienen sus propios intereses.

Pacto Verde, migración, recuperación económica, transición digital, ampliación o la relación con Estados Unidos y China. Estos pueden ser los grandes asuntos, eso sí, sobre los que gire la campaña electoral, así como otros derivados de estos: qué pasará con Ucrania, con la IA o con las demandas del sector primario. Además, la Defensa es el área que parece coparlo todo en estas últimas semanas, con la UE tratando de aprender el lenguaje del "poder duro". Además, será interesante ver qué contrapesos se dan entre los Estados miembros, con mayor relevancia de los Bálticos y con una Alemana que no se encuentra en la mejor situación.

720: los eurodiputados que se eligen en total

El próximo Parlamento Europeo será más grande. Se redujo el número de eurodiputados de 750 (el máximo permitido en los Tratados) a 705 tras la salida del Reino Unido de la UE, y ahora la Eurocámara pasará a tener 720 asientos. Así, habrá Estados miembros que vean incrementado su volumen de diputados, entre ellos, de nuevo, España.

¿Cómo se reparten? Alemania (96), Francia (81), Italia (76), España (61), Polonia (53), Rumanía (33), Países Bajos (31), Bélgica (22), Grecia (21), República Checa (21), Suecia (21), Portugal (21), Hungría (21), Austria (20), Bulgaria (17), Dinamarca (15), Finlandia (15), Eslovaquia (15), Irlanda (14), Croacia (12), Lituania (11), Eslovenia (9), Letonia (9), Estonia (7), Chipre (6), Luxemburgo (6) y Malta (6).

El número de eurodiputados elegidos por cada país de la UE se acuerda antes de cada elección y se basa en el principio de "proporcionalidad decreciente", según el cual cada eurodiputado de un país grande representa a más personas que un eurodiputado de un país pequeño. El número mínimo de eurodiputados por país es de seis y el máximo de 96.

4: las instituciones que tiene la UE

El voto de junio sirve para elegir directamente la formación del Parlamento Europeo, pero tendrá influencia en el resto de instituciones. Por ejemplo, la nueva Comisión Europea tendrá que pasar el examen de los eurodiputados y a la vez los altos cargos tendrán que pactarse en el Consejo Europeo, con los jefes de Estado y de Gobierno teniendo la última palabra. Ahora, las cuatro instituciones principales de la UE son precisamente el Parlamento, la Comisión, el Consejo -con los ministros de cada ramo de los Estados miembros- y el Consejo Europeo, con los líderes. Asimismo habrá que añadir otros órganos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas de la UE.

16: la edad mínima para votar

¿Y la edad para votar? Pues también depende del Estado miembro. Países como Austria, Bélgica o Malta permiten votar a sus jóvenes a partir de los 16 años en las elecciones europeas; el debate se ha abierto también en España, pero está lejos todavía de dar ese paso. Por otro lado, hay edad mínima para ser candidatos: en la mayoría de países son los 18 años, mientras que en otros son 21 años. Eso sí, en Rumanía la edad mínima son los 23 y en Grecia e Italia, 25.

7: los grupos políticos del Parlamento Europeo

En el Parlamento Europeo en la última legislatura hubo siete grupos políticos: populares, socialdemócratas, liberales, verdes, conservadores y reformistas, Identidad y Democracia, y la Izquierda, además de los no inscritos, que son aquellos eurodiputados que no pertenecen a ningún grupo. Son necesarios 23 miembros para constituir un grupo político; en cada grupo debe estar representada al menos la cuarta parte de los Estados miembros. Los diputados tienen prohibido pertenecer a más de un grupo político. Ese mapa, eso sí, puede cambiar de una legislatura a otra.

5: el porcentaje mínimo de voto en algunos países

España no tiene porcentaje mínimo de voto para entrar en la Eurocámara, pero otros países sí. Aunque es habitual que no haya suelo, algunos Estados miembros como Francia, República Checa o Polonia lo sitúan en un 5 por ciento, Austria o Italia tienen un 4 por ciento, Grecia se sitúa en un 3% y Chipre en un 1,8%.

466: los kilómetros que separan Bruselas y Estrasburgo

Es importante recordar antes de las elecciones europeas que el Parlamento Europeo cuenta con tres sedes. En Bruselas tiene lugar el 'trabajo diario' de los eurodiputados, además de los mini plenos. En Estrasburgo se celebran 12 sesiones plenarias ordinarias al año, y en Luxemburgo se encuentra, digamos, la parte más técnica.