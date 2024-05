Un joven de 17 años se entrega tras agredir en Alemania a un candidato a las elecciones europeas

Un joven de 17 años acudió en la madrugada del domingo a la policía para entregarse por la agresión del que fue víctima en la noche del viernes en Dresde, en el este de Alemania, al principal candidato socialdemócrata a las elecciones europeas en Sajonia, el eurodputado Matthias Ecke, que resultó gravemente herido.

"El 5 de mayo de 2024, sobre la 01:00, un joven alemán de 17 años, se presentó en la comisaría de Dresde-Süd y declaró ser el autor que había agredido al político del SPD", informó la Oficina Regional de Investigación Criminal (LKA) del estado federado de Sajonia en un comunicado.

Agregó que el joven no cuenta con denuncias previas y que la policía continúa su investigación en relación con los otros sospechosos, todavía no identificados, mencionados por los testigos. El joven se presentó en comisaría acompañado de su madre, y reconoció haber agredido al político, de 41 años, aunque no ofreció más detalles.

El sospechoso no se encuentra en prisión preventiva al ser adolescente, contar con residencia permanente y haberse entregado de manera voluntaria, agrega el diario. Está previsto que el menor sea interrogado ahora por el Centro Policial de Lucha contra el Terrorismo y el Extremismo (PTAZ) en presencia de su abogado.

"La agresión se produjo mientras pegaba carteles para las próximas elecciones municipales y europeas. Tres o cuatro desconocidos aparecieron de repente, insultaron al equipo que colgaba los carteles e inesperadamente empezaron a golpearle brutalmente", había explicado el jefe del Partido Socialdemócrata (SPD) en Sajonia, Henning Homan.

Fuentes próximas al partido señalaron que el político iba a ser operado este domingo e indicaron que la agresión le dejó un corte debajo del ojo y la rotura del pómulo, aunque ni la propia formación ni la policía han querido confirmar oficialmente las lesiones, agrega el medio.

Según la policía, minutos antes de la agresión a Ecke, un grupo de cuatro personas, probablemente las mismas que agredieron al político socialdemocráta, ya había atacado a otro voluntario de los Verdes, de 28 años, también cuando estaba pegando carteles.

Aunque también fue golpeado en la cara y pateado, "gracias a Dios no resultó tan malherido como el señor Ecke y pudo volver a casa tras recibir tratamiento ambulatorio de los servicios de emergencia", indicó el diputado regional de los Verdes, Valentin Lippmann.

Según la policía de Sajonia, en lo que va de año ya se registraron 112 delitos por motivos políticos en relación con las elecciones, treinta de ellos contra funcionarios o representantes electos.

Esta tarde está previsto que se celebre una manifestación en Dresde en el lugar de la agresión, a la que está previsto que asista la copresidenta del SPD, Saskia Esken. También en Berlín hay prevista una manifestación ante la Puerta de Brandeburgo.