Sánchez, tras el informe de tres relatores de la ONU sobre las leyes de concordia: "Usaremos todos los medios del Estado de derecho"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelto a la actividad política tras sus cinco días de meditación sobre su futuro, ha arremetido contra el PP y Vox a cuenta del informe de los relatores independientes de la ONU que han criticado las leyes de concordia de los partidos de la oposición.

Sánchez ha participado en un mitin del PSC en Barcelona, enmarcado en la campaña electoral de los próximos comicios catalanes, que se celebran en poco más de una semana, el domingo 12 de mayo.

El jefe del Ejecutivo ha anunciado que combatirán "con todos los medios del Estado de derecho" el respeto a las leyes de memoria democrática y ha arremetido contra las leyes de concordia, que están "mancillando el significado de una palabra noble y central, confundiendo con esas leyes lo que son las victimas con los verdugos y equiparando democracia con dictadura".

Sánchez ha dicho "ha llegado Naciones Unidas, a instancia del Gobierno", para pronunciarse contra la medida "antimemoria" de varias autonomías del PP y Vox y ha dicho que "esas leyes tienen que ser revisadas porque no son aceptables y vulneran derechos humanos la memoria de las víctimas del franquismo". El presidente, en todo caso, no ha contado que no ha sido Naciones Unidas la que se ha manifestado así, sino unos relatores independientes cuya opinión no es vinculante.

Sánchez ha recordado que el PSOE, tras las elecciones autonómicas y municipales del 28- M, alertó de que los gobiernos de coalición de PP y Vox "no eran amenaza, sino una gravísima realidad".

Más gráficamente, Sánchez ha dicho que "cuando el PP de Feijóo se pone frente al espejo, lo que ve es al Vox de Abascal".

El líder socialista agregó que el "conjunto de la ciudadanía" sabe lo que significa la memoria democrática y lo que "implica estar buscando toda la vida los restos de seres queridos en las cunetas", y también que el "Gobierno va a defender la memoria democrática y la dignidad de las víctimas del franquismo".

Otra vez con el "fango"

El presidente del Gobierno ha vuelto a recurrir, como ha hecho insistentemente estos días, al concepto de "fango" para calificar la oposición que hacen PP y Vox.

Sánchez ha pedido el voto en los comicios del domingo para que "la democracia gane al fango y los votos ganen a la desinformación de la derecha y la extrema derecha" y ha apuntado que uno de los objetivos de la "máquina del fango" es crear "desafección" entre la población para que no acuda a votar y "puedan ganar ellos e imponer su agenda regresiva".

"Pretenden convertir la democracia en un territorio exclusivo de los poderosos. Les decimos a esos poderosos que su voto, el de una gran fortuna, vale lo mismo en las urnas que el de un trabajador, una trabajadora, un joven o un pensionista, esta es la democracia que defendemos los socialistas", ha dicho.