Aragonès reta al PSOE a apoyar una proposición no de ley que censura "la guerra judicial"

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha retado este viernes al PSOE a apoyar una proposición no de ley (PNL) presentada este viernes por los republicanos en el Congreso "sobre la lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial".

En una rueda de prensa organizada por la Agència Catalana de Notícies (ACN) con motivo de las elecciones del 12M, Aragonès ha dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "estos días predica sobre la generación democrática, pero falta que la practique".

"El PSOE tiene ahora la oportunidad de votar aquello sobre lo que habla. La diferencia entre lo que dicen y lo que hacen es muy grande, hay un gran espacio vacío entre palabras y hechos", ha lamentado.

El texto de la PNL cuestiona que España sea una democracia plena y que los casos denunciados por el propio Sánchez sean "aislados".

"Existe un grave problema y es sistémico. Hay que reconocerlo, como ha hecho implícitamente el presidente del Gobierno", señala.

ERC someterá a votación del Congreso el reconocimiento de que existen "casos en el Estado español de guerra judicial" contra el independentismo catalán, vasco y las izquierdas españolas.

También buscará que la Cámara Baja solicite al Ejecutivo a "crear una comisión independiente sobre los casos de guerra judicial", a impulsar la derogación de la llamada ley mordaza, a modificar la ley que regula al CNI y la Ley de Secretos Oficiales.

Al tiempo, pide "depurar las cloacas del Estado", "garantizar la renovación en plazo de los órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)" o crear un Consejo Profesional de Buenas Prácticas que vele por "evitar la desinformación".

Hablar de repetición electoral es "una falta de respeto"

Aragonès, que evita señalar con quien prefiere alcanzar pactos tras los comicios del 12M bajo la idea de "menos hablar de sillas y más de propuestas", ha asegurado que es "una falta de respeto especular con una repetición electoral" antes de que tengan lugar las votaciones.

Ha reiterado que sus condiciones para alcanzar acuerdos son avanzar en la fijación de unas bases para un referéndum de autodeterminación, el modelo de financiación "singular" planteado por ERC y un refuerzo de los servicios públicos y la cultura catalana.

"El único escenario en el que trabajamos es el de mi investidura como presidente de la Generalitat, nuevamente", ha afirmado.

Sobre la unidad del independentismo tras el 12M que reclama la candidatura de Junts, ha recordado cómo en agosto él ya planteó al cabeza de cartel, Carles Puigdemont, coordinarse a la hora de negociar la investidura de Pedro Sánchez, lo que no tuvo lugar.

"Creo que rectificar es de sabios, pero cambiar de opinión cada dos por tres denota una falta de liderazgo", ha añadido.

También ha augurado que la propuesta socialista de desplegar el Consorcio Tributario, ya previsto en el Estatut, un ente que compartirían la Hacienda española y catalana, no saldrá adelante si Salvador Illa encabeza la Generalitat porque ya la puso sobre la mesa "un PSC mucho más catalanista que el actual", cuando gobernaba Cataluña José Montilla y presidía España José Luis Rodríguez Zapatero.

Cree que Puigdemont demuestra "poca ambición"

Aragonès cree que Puigdemont demuestra "poca ambición" cuando habla de una posible investidura de Illa. Ha constatado la "carencia de liderazgo" en Junts, y ha afirmado que "quien cambia de opinión cada dos por tres es que no sabe donde ir". El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección ha explicado que ofreció a Puigdemont en agosto coordinar la negociación con el Estado, y que el líder de Junts "lo declinó". Insiste en que él tomó la iniciativa, pero que después del 12-M se puede volver a hablar, si Puigdemont lo acepta: "Bienvenida la rectificación".

Durante la rueda de prensa de la ACN, este jueves desde Argelers, Puigdemont instó Aragonès a aclarar si sus votos "servirán para hacer a Illa presidente". Preguntado por este tema, el candidato de ERC ha dicho que "el único escenario" que contempla es su propia investidura. Y que cuando Puigdemont habla de una posible investidura de Isla "demuestra poca ambición".

El cabeza de lista de Esquerra ha insistido que se presenta para ganar las elecciones del 12-M y tener un "anchísimo apoyo". No contemplo, como parece que hace Puigdemont, escenarios que no pasen por mi victoria", ha aseverado.

Ha constatado la confianza en su equipo, el trabajo hecho, las propuestas y su programa electoral. En esta línea, ha apuntado que se presenta para volver a encabezar el Govern, y no para que ERC sea "muleta" de ningún otro proyecto.

Aragonès ha reiterado que, si se da el caso, irá a buscar apoyos en el Parlament para ser investido con un "pack completo". Incluye el referéndum, la financiación singular, el estado del bienestar y la defensa del catalán.

Preguntado por si preferiría que Junts lo encabezara su número tres, Josep Rull, y no Puigdemont, ha respondido que no tiene "nada a decir" sobre la elección del resto de candidatos. Ahora bien, ha apuntado que sí que observa "cambios de opinión constantes" en Junts. "Si cambias cada dos por tres es por carencia de liderazgo. No saben donde ir", ha afirmado.

El candidato se ha referido de este modo a la posición de Junts, que primero criticaba la apuesta de Esquerra por la negociación con el Estado, pedir un nuevo referéndum y una financiación singular. Tres propuestas "ridiculizadas" por Junts, que incluso había tildado a ERC de "traidores". "Y ahora las aceptan. Bienvenidos", ha dicho.

Propone extraescolares gratuitas

Aragonès ha explicado las propuestas sobre educación para la próxima legislatura. Esquerra quiere que las actividades extraescolares sean gratuitas para el conjunto del alumnado. Se trata de una iniciativa que el partido quiere culminar a lo largo de los próximos cuatro años, y que priorizará a las familias con menos recursos.

ERC quiere desplegar un programa de educación a tiempo completo hasta 2030, conjuntamente con los ayuntamientos, que conecte el currículum escolar con actividades extraescolares y actividades de refuerzo universales. También ha destacado la propuesta de que la etapa educativa de 0-3 años también sea gratuita y universal por ley.