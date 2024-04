Rihanna revela por qué tarda tanto en llegar su siguiente álbum

Desde enero de 2016, hace más de ocho años, Rihanna no saca nuevo disco. Y prácticamente tampoco nuevas canciones, a excepción de un par de temas que hizo para la banda sonora de la segunda parte de la película Black Panther. Por ello, la espera de los fans se les está haciendo eterna, aunque la artista lo tiene claro: llegará, pero lo hará a su manera.

La cantante barbadense de 36 años ha tenido en este tiempo otras ocupaciones que pensar en el que será su noveno álbum: se ha convertido en milmillonaria gracias a su incursión en el mundo empresarial con su línea de belleza Fenty y ha sido madre en dos ocasiones con ASAP Rocky: los pequeños RZA y Riot Rose.

Pero los rumores de que pronto volverá a las sesiones de grabación y a los escenarios hacen que ya siempre se le pregunte por dicho tema. Y en uno de sus últimos actos públicos, precisamente de su firma de estilos de vida, ha respondido a la prensa sobre este proyecto, del que siempre habla en futuro, dejando con la miel en los labios a sus seguidores.

"Yo también lo quiero saber", ha contestado sobre cuándo será el momento elegido. La artista ha confirmado, eso sí, que será algo "sorprendente" para que la espera haya valido la pena y porque de otra forma ella no estaría dispuesta a que viera la luz.

"Va a ser increíble, tiene que serlo. Esa es la única razón por la que no ha salido todavía", ha explicado para la revista Extra. Asimismo, ha dejado entrever que su próximo trabajo musical ha de reflejar de alguna forma todos los cambios en su vida desde que está alejada de la industria, tanto como mujer como a nivel artístico.

"Si no siento algo [con esa música] y no creo que represente mi evolución, el tiempo que he pasado alejada...", ha incidido Rihanna, quien está convencida de que "debería haber una muestra de crecimiento" personal en su siguiente paso musical. "Quiero poder jugar con ello, divertirme y mostrar de verdad en qué momento de mi vida me encuentro", ha finalizado.

Además, el pasado miércoles puntualizó que había trabajado con su pareja en algunos temas, aunque a veces no saben quién de los dos se lo debe quedar: "Ya tengo algunas cosas con las que podría conseguir un éxito. Rocky y yo estamos tratando de descubrir quién va a usar va a usar qué canciones porque son muy buenas".