20minutos sigue celebrando la creatividad y la divulgación de contenido, y lo hace con sus aclamados Premios Creadores 2024, que entregará sus galardones el 24 de junio en CaixaForum (Madrid).

El talento en internet vuelve a homenajearse, tal y como nuestro diario lleva haciendo desde hace 18 años, cuando nacieron los Premios 20Blogs. Pero, adaptándose a los nuevos formatos y tendencias, estas distinciones apostaron por apoyar más talento y más diverso y se transformaron en los Creadores, que vuelven a reconocer en esta tercera edición a creadores de contenido que publiquen en blogs, vídeos, pódcasts, Instagram, TikTok, Twitch o cualquier otra plataforma.

Si eres autor en internet, puedes inscribir gratis tu proyecto a los III Premios Creadores, que cuentan con azulmarino, Santander y Philip Morris Spain como patrocinadores y con la colaboración de Fundación La Caixa. La inscripción estará abierta hasta el 15 de mayo.

El jurado, presidido por Encarna Samitier, directora de 20minutos, contará con personalidades del mundo de la comunicación y, a puerta cerrada, seleccionará a los finalistas y vencedores de las ocho categorías (Actualidad y Divulgación; Entretenimiento; Educación; Gastronomía; Estilo de vida; Viajes; Sostenibilidad; y Social) y al ganador de los III Premios Creadores, que, además de recibir 5.000 euros, será invitado a formar parte del medio; una experiencia de la que anteriores ganadores pueden dejar constancia.

"Nuestro proyecto era algo que ningún medio nos reconocía"



El proyecto de Daniela Álvarez, Gabriela Campbell, Paula Muñoz y María Murillo nació "por necesidad propia", como una manera de acercar los medios de comunicación a "los hábitos de consumo de las nuevas generaciones en redes sociales". Por ello, hace tres años pusieron en marcha Ac2ality, que suma casi 5 millones de seguidores en todos sus perfiles.

Su principal canal es TikTok, donde no abundan los vídeos informativos, y mucho menos cuando comenzaron con su proyecto. "Estuvimos casi 2 años en la plataforma haciendo periodismo y no había absolutamente nadie haciéndolo", sostiene Daniela Álvarez. Sin embargo, esta es la plataforma en la que empezaron y la que las ha llevado a crecer tanto, pues actualmente acumulan 4,8 millones de followers en esta red social.

Pero, en 2023, su camino las llevó a los II Premios Creadores. "Seguimos muchísimo 20minutos, es una de nuestras fuentes principales, porque precisamente creemos que es el medio más adaptado a nuestra generación y por eso lo usamos tanto, porque habla muy directo y muy rápido", asegura la cocreadora del proyecto para explicar cómo llegaron a conocer los galardones.

Tras ser nominadas al Premio Actualidad y Divulgación, no se imaginaban ganarlo, pues Álvarez recuerda que se "apuntaron un poco a lo loco" y "había gente muy buena en todas las categorías", por lo que se llevaron una gran sorpresa. Pero mucho más se asombraron al descubrir que también fueron distinguidas con el Premio Creadores, el mayor reconocimiento de la edición.

"A muchos medios no les gusta mucho lo que hacemos, porque, en mi opinión, no se adaptan a lo nuevo. Y que un medio de comunicación tan importante como 20minutos reconozca nuestro trabajo, creo que es precisamente por esa mentalidad", destaca la cofundadora de Ac2ality. "Veis las nuevas formas de comunicar que no son opuestas ni competencia ni muchísimo menos. Simplemente son diferentes maneras, todas son necesarias. Significó, por vuestra parte, algo increíble, porque es algo que ningún medio nos reconoce".

Por ello, Daniela Álvarez invita a todos los creadores de contenido a inscribirse a esta tercera edición, pues la gala es el lugar perfecto para "conocer gente del sector muy importante", así que es una buena oportunidad para que surjan contactos.

"Ganar fue un apoyo a la pasión que llevo cultivando tanto tiempo"

El Señor de las Gafas Amarillas es un trabajo más que longevo, un proyecto que comenzó como un blog de moda y, poco después, se amplió al lifestyle, incluyendo cultura, gastronomía, viajes, etc. Hace 14 años que Manuel Romero lo puso en marcha como modo de "seguir formándose y, a la vez, transmitir" a los lectores, pero actualmente es mucho más, pues se han incluido vídeos en Instagram, newsletters, publicaciones en redes... "Es fundamental, porque los que creamos contenido lo que queremos es comunicar y hay que encontrar la vía correcta en la que hacerlo", por lo que considera que hay que "aprovechar todas las herramientas para maximizarlo".

Y qué mejor manera de seguir visibilizándolo que apuntarse a los galardones de 20minutos, en los que ya salió nominado en 2018 en la categoría Moda, cuando se llamaban aún Premios 20Blogs. Desde entonces, tal y como señala, ha estado cada año inscribiéndose casi automáticamente, por lo que ni por asomo esperaba en 2023 llevarse el Premio Estilo de vida: "Si soy sincero, más que el reconocimiento por el trabajo del año pasado, siento que ha sido por toda la carrera".

"Ganar fue un apoyo a esa pasión que llevo cultivando tantísimo tiempo. Cuando uno genera este tipo de contenido por placer no lo hace pensando en los premios, pero oye, un empujoncito que te demuestra que vas por el buen camino siempre te hace feliz", valora el periodista Manuel Romero.

Por este motivo, insta a todos a apuntarse a esta nueva convocatoria, pues considera que es "muy interesante que te vea gente experta y valoren lo que estás haciendo". "Quien no arriesga no gana, pero es que, aunque no te toque, estás aprendiendo las cosas que puedes mejorar o por dónde puedes crecer", defiende.

"He tenido oportunidades a raíz de los premios"

Nosoyloqueves nació, como muchos otros proyectos, tras el confinamiento de 2020, cuando a Anabel Domínguez le ofrecieron un programa en la radio local de su pueblo para hablar de discapacidad: "Hasta entonces nunca lo había hecho porque para mí mi discapacidad era un poco tabú, pero es verdad que había aprendido muchas cosas sobre mí y creo que fue el momento clave". Poco después, decidió llevar ese espacio a redes y potenciar su perfil, donde empezó a hacer vídeos que rápidamente se hicieron virales.

Con más de 76.000 seguidores en Instagram, la divulgadora continúa creciendo y trasladando su labor más allá de las redes, pues es conferenciante. Y en 2023, tras ser animada por una amiga periodista, también decidió llevarla a los II Premios Creadores, galardones a los que se apuntó porque "no tenía nada que perder".

"Como nunca he ganado nada, jamás pensé que iba a ganar", sostiene Domínguez en conversación con 20minutos. Y, sin esperarlo, se hizo con el Premio Social: "En las redes sociales muchas veces no ves la recompensa de tu trabajo, porque subes un vídeo e inmediatamente ya no tiene valor. Por eso, para mí personalmente fue muy satisfactorio, pero después profesionalmente también porque me verificaron la cuenta de Instagram".

"He tenido distintas oportunidades a raíz de los premios. Conocí a mucha gente y he podido dar muchísimas más conferencias y charlas en empresas, por lo que estoy totalmente agradecida", destaca la creadora de Nosoyloqueves. De este modo, anima a los creadores de contenido a apuntarse: "Si sienten que su marca o su trabajo en redes merece la pena, que no desaprovechen esta oportunidad, pues pueden ganar mucho y no perder nada. Es superrápido y muy gratificante".