Llega el turno de Daniel Sancho: estos son los puntos clave de su defensa

Ha llegado el turno de la defensa. A pocos días de que declare Daniel Sancho, la temperatura del juicio más mediático del año va alcanzando su pico. La humedad y los cerca de 40 grados provocaron que el testimonio de Daniel tuviera que ser pospuesto, ahora está previsto que declare entre el martes y el miércoles, y la estrategia está clara. Para evitar la pena de muerte o la cadena perpetua, se procurará demostrar que no hubo premeditación. Las líneas básicas que seguirá la defensa son cuatro.

Desacreditar la primera confesión de Daniel Sancho

Uno de los pulsos de la acusación recae en la primera declaración de Sancho. En ese escrito inicial, Daniel habría asumido el asesinato. Sin embargo, en una segunda declaración, se retractó del mismo, y afirmó que solo había sido el autor del descuartizamiento posterior. Para desestimar la primera confesión, alegarán irregularidades en el procedimiento. Explicarán que a Sancho le presionaron bajo una falsa promesa de deportación, que por problemas en la traducción no fue consciente de lo que estaba firmando, y que el escrito no habría sido validado ni por el abogado ni por la intérprete.

Invalidar la compra de material el día antes

Está probado que Daniel Sancho compró material sospechoso el día antes del presunto homicidio. También se ha constatado que un cuchillo contiene tanto su ADN como el de la víctima. Sin embargo, no se ha podido acreditar ni que ese cuchillo fuese el adquirido el día anterior, ni que fuera empleado en la muerte de Arrieta. La defensa explicará que su uso para el desmembramiento no implica que fuera utilizado para el homicidio previo. En sus restos óseos no constan incisiones y tampoco hay torso para avalar que muriera apuñalado.

La clave está en demostrar que Daniel no quiso matarle, aunque después se deshiciera del cuerpo. Un punto vital, pues el homicidio premeditado es lo que conlleva la pena de muerte, pero el desmembramiento post-mortem se considera profanación de cadáver, e implica tan solo un año de cárcel.

Probar la defensa propia

La autopsia no aclara ni la hora ni la causa exacta de la muerte. Los abogados del acusado usarán esta baza para enfatizar en la teoría de la defensa propia. Según Sancho, ambos pelearon, y Arrieta, al caer, se habría dado un golpe en la cabeza contra un sanitario. Las lesiones encontradas en el cráneo, tal como confirmó la forense, concuerdan con esa hipótesis, y los signos son compatibles con un forcejeo. Para validar ese enfrentamiento, además, presentarán pruebas. Existe un reportaje fotográfico, realizado por la policía el día de la detención de Daniel, que reflejaría marcas de lucha y defensa en su piel.

Justificar el alquiler del segundo bungalow

Daniel se hospedaba en un hotel, pero el día de los hechos alquiló un segundo bungalow donde llevó el material que había comprado el día anterior. Esa misma tarde llevó a Edwin a esa habitación, lugar donde se produciría el presunto crimen. Marcos García-Montes, principal abogado de Sancho, tiene testigos en la manga, porque ha adelantado que llamará a declarar a una persona que podrá explicar por qué Sancho contrató esa segunda habitación en un hotel diferente.

También se presentarán numerosos testigos, pruebas periciales, y se alegarán fallos en la reconstrucción de los hechos, deficiencias en la investigación y problemas de traducción. En caso de conseguir desacreditar la teoría de la premeditación, en el mejor de los casos, la muerte se juzgaría como un accidente. Lo más probable oscila entre dos alternativas: homicidio imprudente u homicidio doloso, y la sanción se acerca a los 10 años de cárcel, con posibilidad de finalizar la condena en España una vez cumplido un tercio en Tailandia.

Esta semana es clave. El juicio sigue a puerta cerrada, pero entre sus rendijas podrán colarse las primeras palabras de Daniel Sancho. El joven explicará su versión frente a una sala abarrotada, ante un ambiente cargado, y con el tic-tac del final en plena cuenta atrás.

Biografía

Carmen Corazzini estudió periodismo y Comunicación Audiovisual. Se especializó con un máster en 'Estudios Avanzados en Terrorismo: análisis y estrategias' y otro en 'Criminología, Victimología y Delincuencia'.