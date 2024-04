Frente común vecinal para luchar contra el ruido en Barcelona: exigen cerrar bares y terrazas a las diez de la noche

Los vecinos de Barcelona se plantan ante el ruido en la ciudad. Tras diversas reivindicaciones de entidades y asociaciones, éstas se han unido en una sola plataforma llamada Xarxa Veïnal contra el Soroll (Xavecs) para acabar con esta problemática en la ciudad. "Si no entendemos que el ruido no es un problema de salud, no hemos entendido nada", ha lamentado este miércoles Jordi Badia, presidente de Xavecs, en la presentación de la plataforma, que ha coincidido con el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido.

La plataforma nace de la unión vecinal para "defender derechos fundamentales como el derecho al descanso, la intimidad, la salud y la vida", según ha apuntado Badia, y para exigir más medidas al gobierno de Jaume Collboni. "Según la Organización Mundial de la Salud, y numerosos estudios, el ruido ambiental es el segundo factor, después de la contaminación atmosférica, que afecta negativamente a la salud humana, particularmente por la noche", recuerda la entidad en un comunicado.

Terrazas cerradas a las 22 horas y alejar los conciertos

Concretamente, reclaman que los comercios de 24 horas, los bares y terrazas cierren a las diez de la noche todos los días de la semana, es decir, de lunes a domingo. Actualmente, las terrazas pueden abrir hasta las 00 horas de domingo a jueves y hasta la 1 horas viernes, sábados y vísperas de festivos, excepto en el caso de las zonas tensionadas que deben cerrar una hora antes.

Además, sobre las terrazas, se quejan de que tras la pandemia del Covid-19 han incrementado y ha provocado una "sobreocupación" del espacio público. Denuncian que en los últimos años las terrazas en la ciudad han pasado de 18.000 a 30.000.

También piden protocolos para denunciar el exceso de ruido, rebajar los límites de decibelios permitidos -como se ha realizado en el conocido como Triángulo del Golfo- y "tolerancia cero" con los botellones y el ruido generado por el ocio nocturno.

Asimismo, claman que los conciertos en zonas como Montjuïc o festivales como el Cruïlla o el Primavera Sound acaben a las 22 horas y se trasladen progresivamente fuera de la ciudad y en zonas alejadas de viviendas.

De igual forma, han incidido en las molestias derivadas de la proliferación de los pisos turísticos o la actividad de los músicos ambulantes que trabajan con dispositivos amplificados, así como las discotecas móviles en zonas de viviendas.

Cargan contra el gobierno de Collboni

Durante la presentación, han cargado contra el gobierno municipal y han señalado que la situación ha empeorado con Collboni al frente respecto al gobierno de Ada Colau.

Miquel Prats, de la Xarxa Veïnal contra el Soroll, ha asegurado que el gobierno de los comunes siempre estaba dispuesto a escucharles y recibir sus quejas. Por el contrario, ha lamentado que el gobierno socialista se ha "plegado" a los "designios" de "cuatro gremios o lobbies", como el Gremio de Restauración de Barcelona.