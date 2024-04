¿Hay un asesino en serie en Texas? El extraño caso de la calle Rainey y el lago Lady Bird: 12 muertos sin explicación desde 2022

¿Hay una asesino en serie en Austin? Parece salido del guion de una serie de true crime, pero en el lago Lady Bird de esta ciudad texana ya se han hallado doce muertos desde 2022. Las autoridades han negado repetidamente la posibilidad de que nos encontremos ante un asesino en serie, pero en el Lady Bird siguen apareciendo cadáveres.

Situémonos. Estamos en el suroeste de Estados Unidos. Austin es la capital de Texas y del condado de Travis. Es la cuarta ciudad más grande del estado, después de Dallas, San Antonio y Houston, y la décima más poblada del país. El centro de Austin tiene casi un millón de habitantes, pero la región metropolitana combinada de San Antonio-Austin alcanza los cinco millones.

Un embalse de corrientes peligrosas

Lady Bird es un embalse fluvial del río Colorado creado en 1960 como estanque de refrigeración para una central eléctrica, detalla el diario My San Antonio. Ubicado en mitad de Austin, tiene una superficie de 168 hectáreas y una profundidad de poco más de 5 metros.

Lago Lady Bird, en Austin (Texas). WIKIPEDIA/Michael Barera

Los lugareños utilizan el lago Lady Bird como lugar de esparcimiento, aunque no está permitido nadar por el gran número de personas que se han ahogado por culpa de sus fuertes corrientes. Pero aquellos murieron por imprudencia, ¿cosa bien distinta de las doce personas que han ido muriendo cerca del lago desde 2022? No está claro.

Doce fechas, doce cadáveres

14 de julio de 2022

Ese día se encontró en el lago de Austin el cuerpo de Ricky Parks, de 59 años. Fue recuperado cerca de 9 East Avenue. El Departamento de Policía de Austin no encontró nada sospechoso y el caso se cerró.

10 de diciembre de 2022

Se encontró el cadáver de Christopher Gutiérrez, cerca de Road y South Lake Boulevard. De nuevo, la policía no halló nada extraño y cerró el caso.

19 de diciembre de 2022

El cuerpo de Josué Moreno fue hallado cerca del puente peatonal en South Lamar Boulevard. Más tarde, la policía lo relacionó con un tiroteo y el posterior accidente en el que Moreno habría perdido la vida. Un hombre fue acusado de asesinato.

28 de diciembre de 2022

Kyle Thornton, de 56 años, fue encontrado muerto cerca del puente de Congress Avenue. Tampoco esta vez los investigadores encontraron nada que hiciera pensar en un asesinato y cerraron el caso.

13 de febrero de 2023

El cadáver de Jason John se halló cerca de 30 East Avenue. El médico forense dictaminó que su muerte había sido por ahogamiento accidental.

5 de marzo de 2023

El cuerpo de Clifton Axtell, de 40 años, fue encontrado cerca de 1100 W. Riverside Drive. Esta vez el forense no pudo determinar la causa de la muerte, que fue calificada de "indeterminada".

1 de abril de 2023

Ese día fue hallado el cadáver de Jonathan Honey, de 33 años, cerca del número 10 de la calle Rainey. Se dictaminó que la causa de la muerte había sido, otra vez, un ahogamiento accidental.

19 de abril de 2023

John Christopher Hays-Clark, de 30 años, fue encontrado muerto cerca del bloque 2700 de la calle Canterbury. El Departamento de Policía de Austin concluyó que no había nada raro ni ningún elemento o circunstancia sospechosa.

27 de junio de 2023

El cuerpo sin vida de Mogga Dogale fue encontrado cerca del bloque 1000 de la calle West Cesar Chavez. La policía no lo investigó como homicidio.

5 de febrero de 2024

El cadáver de una mujer fue encontrado cerca del 300 de la calle West Cesar Chavez. Pasadas unas semanas, los investigadores ya no lo investigaban como posible homicidio.

9 de abril de 2024

Un cuerpo fue recuperado cerca del puente Lamar Boulevard, que es un camino del lago. Se describió como un "paro cardiaco". A diferencia del resto, no estaba en el lago ni había sido extraído del mismo.

13 de abril de 2024

En la mañana de ese sábado se halló un cadáver en el lago Lady Bird, cerca de Longhorn Dam. Desde el principio, la muerte no fue investigada como homicidio. Según el Departamento de Policía de Austin, parecía ser un incidente aislado y no suponía "una amenaza para el público en general".

Treintañeros que tomaron algo en Rainey Street

El final de la calle Rainey de Austin en el lago Lady Bird. FLICKR/Adam Bartlett

A la lista, según algunos medios, podría sumarse un caso más antiguo, el de Martín Gutiérrez. Este joven de 25 años fue encontrado muerto en el lago el 19 de noviembre de 2018. Lo buscaron durante siete días, cuenta Univision. La noche antes de desaparecer, había ido a un bar de la calle Rainey.

No tienes que ir a la facultad de Derecho para darte cuenta de que hay algo muy, muy mal en el lago Lady Bird"

Los cadáveres han sido en la mayoría de los casos de hombres de alrededor de unos 30 años que habían estado tomando algo en Rainey Street, una popular zona de bares del centro de Austin. Esa calle está cerca del lago, donde luego se han ido encontrando los cuerpos.

El año pasado, el ayuntamiento de Austin anunció nuevas medidas de seguridad, como iluminación y vallado alrededor del Lady Bird, cuenta el Daily Mail. La ciudad también está considerando la posibilidad de poner vigilantes y más cámaras de seguridad.

Cómo no preocuparse

Según los datos recopilados por Fort Worth Star-Telegram, Inside Edition, KXAN y MySA, las fuerzas del orden han determinado que no hay nada anómalo o sospechoso en cuatro de los casos, informa Statesman. Eso incluye los casos de Ricky Parks (el primer cadáver, en julio de 2022), Christopher Gutiérrez, Kyle Thornton y Christopher Hays-Clark.

Me cuesta entender cómo la gente puede salir de Rainey y acabar en el lago. Hay que caminar unas manzanas para llegar"

Cómo no preocuparse; cómo no sumar y hacer cuentas; cómo no pensar en la posibilidad de que un asesino en serie anda suelto por las calles de Austin. "No tienes que ir a la facultad de Derecho para darte cuenta de que hay algo muy, muy mal en el lago Lady Bird", asegura Nancy Grace, de la serie televisiva True Crime, que ha dedicado un episodio de 42 minutos de duración a las misteriosas muertes del lago Lady Bird.

Teorías de la conspiración

Es lo que piensa una camarera de un bar de esa zona de Austin. "La cantidad de personas que han aparecido muertas es enorme. Ahora tenemos patrullas de policía en la calle con bastante regularidad", ha declarado al US Sun. Y es que el lago está cerca de la calle Rainey, pero no tanto: "Me cuesta entender cómo la gente puede salir de Rainey y acabar en el lago. Hay que caminar unas manzanas para llegar", asegura.

Pero el ex director forense de la Policía de Austin, Mark Gillespie, asegura en una entrevista con KVUE que la gente debe creer a la policía cuando dice que "no hay nada sucio o sospechoso en las muertes". Carsten Andresen de la Universidad de St. Edward, le ha dicho a la KXAN que los rumores en torno a las muertes del lago Lady Bird son como las teorías de la conspiración que se están extendiendo por ciudades de todo el país.