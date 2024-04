Desde hace ya varios meses, Pilar Rubio y Sergio Ramos copan titulares por un mismo motivo: una supuesta crisis matrimonial que han desmentido una y otra vez. Especialmente ella, quien en cada entrevista que ha dado ha dejado claro que todo está como siempre. Y así lo ha vuelto a defender en conversaciones con Lecturas.

La presentadora, que parece haber convertido en tradición los posados veraniegos con bañadores de Selmark, al más puro estilo Ana Obregón, ha concedido una entrevista para hablar de su colaboración, pero también ha hablado de su nueva vida en Sevilla, donde se mudaron el pasado mes de septiembre.

"Como vivimos en un pueblito, llevamos una vida más tranquila. Allí conoces a todos los vecinos y eres una más", destaca la jueza de El Desafío. "Camino tan a gusto y tan tranquila por la calle. Madrid es mi ciudad y mi pasión, pero estar en un pueblo te da esa otra vida, que es estar más tranquila e ir más a gusto por la calle. Soy superfeliz, la gente es muy cercana y nunca te van a ir a molestar y a pedirte fotos".

De hecho, la modelo niega que hayan vendido su vivienda en la capital española: "No, no, eso no es cierto. Se lo han inventado, la casa no está en venta".

Pero, de nuevo, vuelve a desmentir su crisis. "¿Y quién se lo inventa? Supongo que es el precio que hay que pagar por tener una familia tranquila, feliz y, además, ser un personaje público. Pero no es cierto", señala.

Además, asegura que intenta mantener a sus hijos al margen de todas estas informaciones: "Lo que les llega a mis hijos es lo que ven en casa, y lo vemos como una cosa surrealista. Si en algún momento les llegase alguna información, que evidentemente no porque son niños, verían que están con sus padres en casa y todo está bien y normal".

"Creo que los niños no deberían ser conscientes de nada de ninguna familia. Da igual los problemas que haya", defiende Pilar Rubio. "En nuestro caso no hay problemas, pero si en algún momento los hubiera, intentaríamos que los niños fueran los últimos en enterarse. Creo que hay que proteger a los niños de todas esas cosas, de todo lo que es la vida de adultos".