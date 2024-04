Cataluña multará a los hospitales que no cumplan con el catalán: "Si no lo hacemos así, no lo conseguiremos"

La Generalitat ha avisado a los hospitales de Cataluña de que se enfrentarán a "penalizaciones económicas" si no cumplen con el catalán. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha indicado que las multas variarán en función del incumplimiento de la instrucción y ha defendido que, si bien no se trata de castigar, hace falta acompañar y exigir, ya que "si no lo hacemos así, no lo conseguiremos".

En una entrevista en el diario Ara este miércoles, al ser preguntado sobre el estado de la lengua en el sistema sanitario, Balcells ha admitido que su uso es bajo y lo ha argumentado señalando que ha "habido cierta dejadez" en este sentido.

Por eso, ha sostenido que el programa del Govern para fomentar la lengua entre los profesionales sanitarios con cursos gratuitos para aprender catalán, en el que está previsto que participen unos 4.000 trabajadores, supone "un cambio sustancial" de cara a que muchos pacientes sean atendidos en su lengua.

Además, Balcells también ha explicado que cada centro contará con "una persona referente" en este ámbito para hacer seguimiento de la instrucción, que no se consolidarán plazas de interino a los trabajadores si no se cuenta con el nivel de catalán adecuado a su rol y que se interpondrán multas a los propios centros.