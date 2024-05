Marina Reche: "Mostrarme vulnerable es lo que me ha ayudado a acercarme más a la gente"

A Marina le sobran los motivos para estar así de radiante.

Marina Reche (Elche, 2000), es una joven artista que ha conseguido conectar con un público casi tan joven, radiante y sensible como ella. Gracias a su voz melódica, sus letras intimísimas y sus baladas RnB, la ilicitana ha conseguido forjarse una trayectoria férrea y prometedora dentro de la música.

Tras empezar haciendo covers hace casi cinco años, allá por el 2019, y acompañar al madrileño Juancho Marqués en sus giras, Marina se vio lo suficientemente segura de sí misma en 2023, cuando apostó todo en Claridad, su primer EP, el cual fue a presentar el pasado lunes a La Resistencia, llevándose una de las anécdotas más comentadas del programa de Broncano.

Ahora, Marina se encuentra preparada para lo que viene: a priori, una gira por España y Latinoamérica, con carteles de sold-out colgados en varias plazas; dentro de poco, su segundo EP, del cual nos desvela algunos detalles en esta entrevista con 20Minutos en la sede de su distribuidora:

Lo primero que debo preguntar, creo que es obvio, es qué tal le fue en su reciente paso por La Resistencia. (Risas). Pues muy dramático. Muy divertido, pero muy dramático. Fue gracioso. Luego ya me dio el shock de realidad, pero creo que se salvó muy bien la situación. Al final resultó que no pasó nada grave, así que nada, experiencias que una se lleva. Para ser mi primera entrevista en La Resistencia, creo que quedó algo muy llamativo (risas).

Cuente un poquito qué pasó. Pues nada, estábamos hablando de la Dama de Elche, que la tienen aquí en Madrid, y me pidieron que mandara un mensaje para que la devolvieran a mi ciudad. Me dieron una navaja de estas enormes de Albacete para lanzar el mensaje, la abrí mal, cayó en mi dedo... y sangre por todas partes; pero bueno, luego estuvimos cantando y todo muy bien. Fue una experiencia muy divertida.

Tiene un tema, Por si quieres volver, que acumula más de 14 millones de reproducciones en Spotify, que se ha convertido además en un trend en TikTok en el que la gente sube vídeos paseando por la playa. ¿Cómo ha conseguido esta viralidad? ¿Fue buscada? Pues todo surgió porque estaba en Galicia el verano pasado, con mi mejor amiga, y nos pusimos a correr y grabarnos por el bosque mientras llovía, y nada, de repente, todo el mundo corriendo por la playa y grabándose (risas). Al final es una canción muy sentida, que la gente vive mucho. Nos pasamos todo ese verano viendo tiktoks de gente corriendo por la playa y fue sorprendente, también porque no eres del todo consciente de los números, y eso es algo que a día de hoy me pasa. Veo que son millones y no sé cuánto es eso, pero es una barbaridad.



Creo que al final son cosas que salen naturales, sin pensarlas. Creo que la viralidad consiste en eso: no puedes organizarlo, pues no te va a salir.

Tiene varios sold-outs en su gira, además de varios cambios de sala por haber conseguido llenar aforos, y sé de buena tinta que hay varios artistas detrás de usted pidiendo colaboraciones. Está viviendo un momento muy dulce, ¿no? ¿Cómo se ve en el corto y medio plazo? Pues sobre los sold-outs, estoy súper sorprendida. Fue todo muy rápido, pues anuncié la gira, que estaba en el balcón de mi casa con el móvil, y lo dejé y me puse a llorar al ser consciente de que era la primera gira de mi vida; era algo que estaba viviendo en ese momento y no viviría nunca más. Tantas buenas noticias son sorprendentes y estoy muy agradecida con la gente, que ha estado esperando tanto como yo este momento. Creo que los resultados de tanto esfuerzo se están viendo y estoy muy feliz; además, muchas veces no eres consciente de que estás metiendo a mil personas en Madrid. Es muy heavy, es muy emocionante porque lo vives con la inocencia de un niño sabiendo que es la primera vez que te está pasando, pues solo hay una primera vez.



Sobre las colaboraciones, estoy muy feliz también de que a otros artistas les guste mi trabajo y compartan el mismo mensaje de lo que me está pasando a mí, pues, al final, yo hablo de mis historias personales. Muy contenta con todo, la verdad (risas).

Vivimos en la era de las redes sociales y las comparaciones, y todo esto puede ser muy duro cuando se está en un negocio tan volátil como la música. ¿Vive con mucha presión o ansiedad su carrera? ¿Le dan miedo los altibajos?Intento que no. Desde la primera canción, ha funcionado todo muy bien y, por ejemplo, Por si quieres volver fue una canción que no esperábamos para nada y metimos en el EP sin videoclip y sin ser single. En esta industria no te puedes esperar nada, y después de este boom de Por si quieres volver, saqué Mil preguntas y yo seguí contando mi historia. No lo hice buscando que se hiciera viral.

​Intento hacer un ejercicio conmigo misma de no ponerme esta presión. Yo siempre digo que con la verdad todo va para delante, así que yo cuento mi verdad, y si va bien, genial, y si no va también, pues no pasa nada. Yo hago música como un ejercicio para mí, de soltar y de terapia. Paso a paso, poco a poco y disfrutando de todos los niveles. Tampoco me apetece a mí llenar un Wizink mañana. Vivir todas las fases es lo bonito de esto, así no te llevas la hostia de repente.



Marina Reche está en uno de sus mejores momentos como artista CEDIDA

¿No tiene prisa por triunfar y comprarse la mansión mañana? No mucho. Yo llevo en la industria, con mi hermana (Alba Reche) y con Juancho (Juancho Marqués), como cuatro o cinco años. Yo empecé en 2019 subiendo covers. Hasta que no me sentí preparada, que vi que tenía un tema que realmente me gustase y llenase, pasaron dos años. Hasta 2021 o 2022 que me metí en un estudio, no tuve prisa, y fue lo mejor que hice. Yo también me estaba juzgando mucho por dentro, pues pensé que no tenía margen de error. Pensaba que si sacaba la primera o la segunda o la tercera y no le gustaba a la gente, ya no tendría otra opción, entonces prefería tomarme mi tiempo e ir poco a poco. Creo que luego la gente supo ver mis tiempos y esperó de la misma manera que yo. No tengo prisa ninguna y no creo que sea necesaria.

¿Ha creído siempre en usted misma o ha tenido momentos en los que ha dudado de ir por el camino correcto? Creo que he sido la primera persona que me he autoflagelado. Muchas veces me he puesto la mochila que te comentaba antes, de decir, ostras, ya tengo focos encima de mí y no puedo decepcionar a nadie. Cuando me metía en el estudio, tenía un poco de miedo a la hora de expresarme, pues pensaba que no tenía nada que contar. Siempre he sido una persona muy optimista, muy feliz, y no tenía ningún drama en mi vida (risas). Sí es cierto que a raíz de historias un poco trágicas he podido escribir más y expresarme mejor. Me juzgaba mucho y me ponía trabas, por miedos o nubes en mi cabeza, y no me atrevía a hacer cosas.

​Creo también que me rodeé de muy buena gente, que me ha apoyado muchísimo y ha tirado de mí más que yo misma. Al final, es un trabajo y tienes que pasar por ello.

Sus canciones conectan muy bien con un público muy concreto; con un público muy joven, pues usted es muy joven, y una estética muy marcada. ¿Cuál es el secreto para generar esa complicidad con la música?Creo que mostrarme vulnerable es lo que me ha ayudado a acercarme más a la gente. Como te digo, a lo mejor tengo canciones que hablan de temas más generales, que no son nada específicos, y a la gente le gustan por el ritmo, pero donde creo que he conseguido unirme al público ha sido en las historias personales. Al transcribirlo y hacerlo canción, puede haber personas que no supieran que sentían ciertas cosas hasta que no lo han escuchado.

​

​Como artista, a veces puede dar miedo mostrarte de esta manera, pues yo por ejemplo soy una persona muy literal, que a veces está bien, pero otras tienes que ponerte límites, ya sea por nombres, fechas o lo que sea (risas). Intento ser lo más cercana posible, eso es lo que hago.

Viene de una familia de artistas, al menos lo es su hermana, y obviamente no puede haber competencia, pero sí quizá cierta necesidad por proyectarse en ella y sentir que debe conseguir sus mismos objetivos y logros. ¿Es el caso?Es bonito. Ninguna de las dos lo hemos mirado nunca de forma competitiva, siempre nos hemos acompañado, y creo que es lo más bonito de este proyecto. El aprender la una de la otra, el alegrarnos y sentirnos orgullosas del éxito de la otra como si fuera el propio, creo que desde el principio ha sido la clave para estar juntas y vivirlo desde un lado sano y positivo.

​

​Al final, tampoco son proyectos que suenen igual, y aunque suenen igual, es mi hermana y estamos en una industria que es jodida a veces. El tener este apoyo, el estar en una gira lejos de casa, pero tener a tu hermana en la habitación de al lado, es un punto de apoyo muy bonito y necesario.

Marina Reche durante una sesión de fotos CEDIDA

Aunque todavía no se sabe la fecha, sí que se puede anunciar que va a sacar un EP dentro de no mucho. ¿Qué puede desvelarnos? Va a ser la cara b de Claridad, se va a llamar Oscuridad y hemos sacado ya los dos primeros singles, Mil preguntas y Lo he intentado. Fechas no sabemos todavía, pero en la gira sí vamos a presentar ya los dos EPs. Creo que antes de octubre estará, aunque no sé cuándo (risas).