Celine Dion habla por primera vez de su dura enfermedad: "Aunque espero un milagro de la ciencia, debo aprender a vivir con ella"

Getty Images for The Recording A

La cantante Celine Dion, de 55 años, ha dado una extensa entrevista a la edición francesa de la revista Vogue, en la que habla de su prolongada enfermedad, el síndrome de la persona rígida, un mal neurológico infrecuente que provoca la contracción involuntaria de los músculos y afecta no solo a su movilidad sino a las cuerdas vocales.

Esta es la primera vez que conversa con la prensa de su situación médica y también de cómo es su vida actual, con sus tres hijos y hermanas, que se han convertido en la principal fuente medicinal.

En la entrevista, Dion admite que su enfermedad siempre convivirá con ella, por lo que espera "un milagro, una manera de curarla con las investigaciones científicas", pero, advierte, "debo aprender a vivir con ella".

Para poder sobrellevarla de la mejor forma posible, la artista se somete a una rigurosa disciplina de cuidados y atención física. "Cinco días a la semana hago terapia deportiva, física y vocal. Trabajo tanto los dedos de los pies como las rodillas, las pantorrillas, los dedos, el canto, la voz...".

Esto la ayuda a dejar de hacerse preguntas en torno a su situación. "Por qué yo? ¿Por qué me ha pasado? ¿qué he hecho? ¿Soy la responsable? La vida no nos aporta respuestas. Simplemente, hay que vivirla".

Celine Dion respira, a pesar de todo, optimismo. "Tengo dos opciones. O me entreno como una atleta y trabajo superfuerte, o me desconecto y termino con todo. En casa escucho mis canciones, me pongo delante del espejo y canto para mí misma. He elegido trabajar mi cuerpo y mi alma, de la cabeza a los pies con un equipo médico. Quiero ser la mejor de mí misma. Mi objetivo es volver a ver la torre Eiffel", suspira.

La cantante canadiense Celine Dion hace cuatro años que no canta en público por su problema. Justin Lane / EFE

La entrevista y sesión de fotos se ha hecho en Las Vegas, donde Dion reside. En torno a ella, su familia es su medicina: sus tres hijos de su matrimonio con el fallecido René Angelil. También sus seguidores y las personas que sufren lo mismo que ella y que no disponen de sus recursos y que le sirven de estímulo.

Lo que Dion desconoce es cuándo podrá volver a cantar, algo que debió interrumpir hace cuatro años. "No lo sé, mi cuerpo me lo dirá". Y resalta: "Una cosa que nunca se terminará en mí es la pasión, el sueño, la determinación. Amaré cantar hasta que me muera".

El reportaje permite ver a una Celine entregada como modelo, con preciosos estilismos que dejan ver su recuperación. "Estoy muy orgullosa de que a mis 55 años se me pida mostrar mi belleza".