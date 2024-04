La Plaza Mayor, un espacio protegido donde jugar al tenis o al fútbol e ir a un concierto

Desde el siglo XVI, las cuatro fachadas de la Plaza Mayor de Madrid han observado como este céntrico espacio recibía a tenderos durante los mercados, a toreros cuando fue un coso, a delincuentes antes de ser ejecutados o a San Isidro el día que fue beatificado. En los últimos años, la plaza más conocida de la capital ha llegado a albergar un campo de fútbol, una pradera artificial, conciertos multitudinarios y, en estos días, una pista de tenis.

Hasta el día 26 de abril, una réplica de exacta de la pista central del Mutua Madrid Open estará disponible en la Plaza Mayor como parte de una campaña de promoción del torneo. De este modo, todo aquel que consiga hora mediante reserva, y por solo un euro, podrá sentirse un tenista profesional en uno de los entornos más reconocibles de la ciudad.

En la actualidad, el Ayuntamiento se encuentra en pleno proceso de elaboración de un plan director para la Plaza Mayor, con el objetivo de conservar en buen estado un espacio declarado como Bien de Interés Cultural (BIC). Además, está previsto que este documento no solo contenga un análisis completo del estado de conservación de la plaza, sino que también determine las actuaciones que deben realizarse a corto, medio y largo plazo y su prioridad.

Este martes, durante la comisión de Cultura, Turismo y Deporte, la concejala de Más Madrid, Pilar Sánchez Álvarez, ha preguntado acerca de cuantas nuevas instalaciones y eventos tendrán lugar en la Plaza Mayor antes de la aprobación de su plan director, que se estima para finales de año. "Ustedes autorizan eventos que dejan grandes beneficios para los promotores, pero nada para la plaza. Han reducido al mínimo la participación ciudadana, no se informa a los vecinos de los eventos autorizados", ha señalado la concejala.

Como respuesta, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ja respondido que "hay un plan director que se encuentra en tramitación, que lleva unos tiempos administrativos que no nos podemos saltar". Aunque ha matizado, que pese a ese plan no se descartan más eventos de este tipo: "Lo que no le puedo decir es que una vez se apruebe el plan no se vaya a hacer ningún evento en la plaza con todos el respeto y las garantías". La titular del ramo considera que "la pista ocupa una parte de la plaza, pero no la plaza entera, la gente sigue caminando sin problema" y que supone "un foco de atracción de turistas, como hemos podido ver en estos días".

Un "jarro de agua fría" para los vecinos"

Desde el momento que aterrizó la pista en un lateral de la Plaza Mayor, los residentes de este emblemático lugar se han opuesto de forma frontal al uso mercantil de su lugar de residencia. "La instalación de la pista de tenis ha sido algo muy inesperado para nosotros, no nos lo habían notificado y ha sido un jarro de agua fría después de los avances que estábamos consiguiendo con la elaboración del plan director", señala el portavoz y presidente de la asociación VPMMAD (Residentes de la Plaza Mayor de Madrid y Aledaños), Ricardo Bustos.

"Desde que se instaló la cancha de fútbol con motivo de la final de la Champions en 2019, con Manuela Carmena, no había pasado nada similar", explica Bustos. A partir de ese evento, los vecinos de la Plaza Mayor y sus alrededores se unieron para movilizarse y consiguieron que el Ayuntamiento les prometiera que solo se producirían eventos a nivel cultural.

El presidente de la asociación consideran que es importante entrar a regular para evitar situaciones como la de la pista de tenis: "Para avanzar y mejorar en la conservación y usos de la plaza es imprescindible contar ya con un plan director que regule lo que se puede y no se puede hacer. Estábamos trabajando en esa línea de crear una normativa y de repente aparece una pista de tenis caída del cielo".

Junto a la cancha de fútbol de 2019 y la actual campaña del Mutua Madrid Open, las actividades que más se han producido en la Plaza Mayor son los conciertos multitudinarios que se celebran con motivo de las fiestas de San isidro, la semana del Orgullo o los ciclos de conciertos los Veranos de la Villa. "Respecto a los conciertos, no estamos en contra porque es una actividad cultural, pero sí que deberían tener en cuenta que aquí viven personas y los niveles de decibelios superan de forma notable la normativa", explica Bustos. Aunque considera que este tipo de fiestas se han "festivalizado", pues recuerda que "es la Plaza Mayor, no un descampado".

Aunque pueda parecer que no es así, el presidente asegura que en las casas de la Plaza Mayor viven madrileños, no todo son pisos turísticos: "Siempre ha habido mucha fantasía y mucho comentario interesado al respecto de quienes vivimos aquí. La proporción de viviendas turísticas es similar al resto del centro de Madrid". Para Bustos es un orgullo vivir en uno de los lugares más fotografiados de Madrid, aunque reconoce que "tiene un grado de responsabilidad, porque estamos en un sitio emblemático de la ciudad, no es como vivir en cualquier calle".