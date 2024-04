La obra teatral 'Claveles' rememora el 50 aniversario de la revolución en Portugal que se convirtió en un faro de esperanza

El 25 de abril se celebra un aniversario que cambió la manera de entender la política. Portugal vivió ese día de 1974 su clamorosa Revolución de los Claveles, un movimiento militar y ciudadano pacífico que terminó con una dictadura de 48 años. Para rememorar y festejar aquel episodio indispensable en la Europa moderna, el teatro de Rojas de Toledo estrenará este jueves la obra Claveles, escrita por Emma Riverola, dirigida por Abel Folk e interpretada por él mismo y por la actriz Silvia Marsó.

Claveles es, según su creadora, Riverola, "la historia de un reencuentro. Es un viaje emocional, profundamente humano entre Violeta y Javier". Estos personajes, ubicados en el hoy, dan vida a una historia que recuerda cuando ambos y un tercero, Ramón (que no aparece en escena), vivieron en directo la ilusionante marcha por las calles del país luso. Pero algo dramático rompió esa amistad.

Violeta, que terminó convirtiéndose en filósofa y referencia de la izquierda, se casó con Ramón. Y Javier se dedicó a la política. Cuando este, que ha llegado, incluso, a presidente del gobierno, conoce la muerte de Ramón, acude a visitar a su viuda. El tenso encuentro de los dos simboliza que aquellos jóvenes "pasaron de compartir la esperanza y el entusiasmo a un silencio que se llenó de malentendidos y reproches", como sintetiza Riverola.

'Claveles' se estrena el jueves 25 en Toledo. Mediterránea Escena

Es entonces cuando comienza la función. "Cualquier persona puede verse reflejada en la situación que plantea la obra. Es la confrontación entre los sueños y la realidad, entre lo que pudo haber sido y no fue. La constatación de que una decisión determinada puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, pero también la posibilidad de una reconciliación. Hay reproches, pero también perdón, lágrimas y risas. Es un reencuentro con la esperanza".

Este texto nació de una propuesta de Folk. "Él ya había llevado a escena mi primera obra, #PuertasAbiertas. Tenía ganas de dirigir una obra en la que el diálogo político estuviera presente. Y yo recogí el guante. Me interesaba trenzar el mundo de las ideas con el de las relaciones humanas. Quería reflexionar sobre la utopía, sobre cómo se relaciona con la aspereza de la realidad. Buscaba un acontecimiento que tuviera una carga simbólica potente y que fuera incuestionable, un símbolo que el tiempo no hubiera desgastado. Y así llegué a la Revolución de los Claveles".

Una imagen del movimiento pacifista donde se cambiaron balas por flores. RTVE

Aunque Riverola era muy joven para vivir aquel momento, sí dice tener una "memoria colectiva heredada. Mientras aquí vivíamos una dictadura que agonizaba, pero que parecía inamovible, Portugal se convirtió en un faro de esperanza. Esa luz quise que formara parte del pasado de mis personajes. Una luz que se fue cubriendo de sombras".

Javier (Abel Folk) y Violeta (Silvia Marsó) no están inspirados en ningún caso concreto. "Pero como cualquier personaje de ficción están enclavados en unas coordenadas que sí son reales". Sus perfiles reúnen "sueños, realidad, cuitas partidistas, sexismo, así como el dolor por la traición, la pena de la pérdida y la capacidad de resistir, de reírse de uno mismo y de renacer".

Riverola, escritora y periodista, aborda la política como columnista de prensa. "Se puede creer que se vive al margen de la política, pero toda, absolutamente toda nuestra vida, está determinada por ella". Y en relación a sentimientos como la desesperanza y el rencor, que se entrevén en su obra, dice: "La desesperanza conduce a la apatía, anula la capacidad de reacción. El rencor reconcome, se transforma en odio, es destructivo. Ninguno es fácil de sobrellevar, pero creo que es posible construir desde la desesperanza".

Respecto a los actores con los que ha trabajado, Emma Riverola no ahorra elogios: "Trabajar con Abel es enriquecedor y estimulante. A Silvia la admiraba como actriz pero no la conocía personalmente. No puede haber una Violeta mejor. Es capaz de transitar entre la dureza, la ironía, la añoranza o la vulnerabilidad y convencer".

Claveles tiene escenografía de Paco Azorín. "Huye del realismo, es sugerente, cautivadora. La visión de Paco es un revulsivo al conformismo, su mirada es transformadora y poética. Un lujo".

Abel Folk y Silvia Marsó, protagonistas de la obra. Mediterránea Escena

Riverola, autora de El amuleto de papel, Cartas desde la ausencia, El hombre que mató a Messi, El fin de los Días Difíciles, Sal y Metamorphosis, debutó en 2020 como dramaturga con #PuertasAbiertas, una obra teatral ambientada en la noche de los atentados de París en 2015.

Dice la creadora que se adentra en el teatro con una "introspección distinta" a la de la novela. "El teatro me rescata de los laberintos infinitos en los que una novela puede atraparte. Además, tiene la posibilidad de compartir y debatir. Salir de la maraña de la autoría en solitario".

La obra de teatro Claveles inicia su gira el día 25 porque "nos hacía ilusión sumarnos al recuerdo de aquel día, al homenaje de la conmemoración". Tras su estreno en Toledo, está previsto que gire durante este año y en 2025 por todo el país.