Victoria Beckham habla de su relación con España en una entrevista con 'Vogue': "La reina Letizia es mi musa definitiva"

La relación de Victoria Beckham con España es más que estrecha, casi de amor-odio. O eso es lo que se piensa popularmente, aunque ella defiende que no es así. Y así lo ha vuelto a defender en su última entrevista, donde no solo ha hablado muy bien de nuestro país, sino de la reina Letizia.

La ex Spice Girl, que recientemente celebró su 50 cumpleaños, ha concedido una entrevista en el número de mayo de Vogue España, donde ha asegurado que siempre le ha encantado la península.

"Solía ir de vacaciones con mis padres cuando era pequeña y tengo recuerdos increíbles de mi infancia ahí", señala a la revista. "Aunque es difícil viviendo ahora en Miami, todavía tenemos muchos amigos. Hace poco, de hecho, visitamos Sevilla para una boda y lo pasamos realmente bien. Me encantaría volver".

La diseñadora y su marido, David Beckham, se mudaron a España cuando el futbolista fichó por el Real Madrid, y allí estuvieron durante casi cinco años, los cuales no fueron nada sencillos, tal y como declararon en su documental de Netflix. Y es que en esa época, tuvieron una gran crisis debido a las posibles deslealtades de él.

Además, se comenzó a señalar a Victoria por unas palabras que se le atribuyeron -"Yo era la villana. Dijeron que odiaba España y que olía a ajo. Yo no dije nunca eso"-. Por ello, ahora defiende con Vogue que se sintió "muy incomprendida a lo largo de los años".

"También cuando viví en España me sentí así. Y este mal entendimiento no partió de mí, partió de los medios y de las imágenes que los medios publicaron en su día. Nunca me he quejado de nada, pero es bonito que la gente ahora, por fin, vea la verdad", destaca.

Pero, en su entrevista, no solo habla de este tormentoso vínculo con el país, sino también con la reina Letizia. "Es mi musa definitiva. Me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido Bella en verde", asegura, sobre la ocasión en la que la monarca vistió esta prenda de su marca en mayo de 2023, durante una recepción real en el Palacio de Buckingham previa a la coronación de Carlos III y Camila.

"No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda, así que me hizo especial ilusión verla enfundada en ese vestido", alaba. "Además, justo ese diseño es un ejemplo perfecto de cómo nuestra silueta ha evolucionado pero sigue siendo fiel al ADN de nuestra marca".