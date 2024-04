La familia Beckham está de celebración. Victoria Beckham ha cumplido este miércoles 50 años y lo hace felizmente rodeada de su marido y de sus cuatro hijos. El matrimonio suele compartir su vida por las redes sociales, por lo que este día especial no iba a ser menos.

Es por ello que David Beckham ha publicado en su Instagram un emotivo vídeo para felicitarla. Lo ha hecho con un recopilatorio de fotografías en el que reúne algunos de los momentos más especiales de la biografía de su esposa.

Su nacimiento, adolescencia, las primeras imágenes de su noviazgo, su posterior boda y la llegada al mundo de sus hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, son varios de los recuerdos que se pueden ver en esta tierna felicitación.

"Feliz cumpleaños a mi hermosa esposa... a medida que te has acercado a esta edad, debes mirar hacia atrás y estar orgullosa de lo que has logrado y lo que has construido", son las palabras con las que la estrella del fútbol inglés comienza esta felicitación. "Posh Spice, empresaria y, por supuesto, casarte con un capitán de Inglaterra", broma el exjugador.

"Pero tu mayo éxito han sido tus hijos. Los has guiado, amado y enseñado", prosigue Beckham, añadiendo que este amor es correspondido por ellos. "Te queremos mucho. Que tengas un día especial, te lo mereces todo", ha concluido.

La publicación se ha llenado de cientos de comentarios de los seguidores felicitando a la cantante, quien también ha querido agradecerle a su marido las bonitas palabras que le ha dedicado. "Os quiero mucho", es la respuesta de Victoria, acompañada de varios corazones rojos.