Thalía Garrido, de 'OT 2017', reaparece en sus redes sociales y aclara que sigue centrada en la música: "No trabajo en una tienda"

La exparticipante de Operación Triunfo 2017 Thalía Garrido, que llevaba un tiempo sin pronunciarse a través de su cuenta de X, ha reaparecido en la red social para dirigirse a sus seguidores y aclarar algunos rumores sobre a lo que se dedica después de su paso por el programa.

Lo primero que ha hecho la artista en el vídeo que ha compartido es dar las gracias a los que siguen apoyándola "después de tanto tiempo". "He sido consciente de vuestras preocupaciones, de vuestros mensajes llenos de apoyo y con tanto cariño hacia mí", ha asegurado.

La cantante ha expresado que "a día de hoy, España y Latinoamérica" son la fuerza que le impulsa "a trabajar y a crecer como artista", pero también a dar su mejor versión. "Muchísimas gracias de corazón por vuestro apoyo incondicional", ha añadido Garrido, antes de desmentir ciertos rumores que se habían extendido por redes sociales.

"Yo sigo aquí. No he trabajado en un MediaMarkt, ni estoy cantando en un coro de góspel. Estoy trabajando en mi música, he estado formándome y sigo haciéndolo para ser mejor músico y mejor artista", ha aclarado la triunfita.

Thalía Garrido ha asegurado que está trabajando como cantante y actriz en el teatro y que, además de retomar su cuenta de X, tiene una cuenta de Instagram y otra de TikTok por las que invita a que se pasen sus seguidores.