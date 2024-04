Paul Thin revela a Ibai Llanos qué fue para él lo más duro de 'OT 2023' y confiesa que rechazó ir a 'La Voz'

Desde que salió de OT 2023, Paul Thin no ha dejado de estar en el candelero, y no solo porque haya lanzado su single, Dónde, sino por la amistad que ha hecho con personalidades de Twitch, plataforma en la que él era consumidor y creador de contenido. Y uno de ellos es Ibai Llanos, con el cual se sentó este jueves en su habitación para hablar en directo.

Ambos tuvieron una charla distendida, llena de memes, música y bromas, pero lo cierto es que también tuvo más de una conversación propia de una entrevista.

De hecho, el granadino reveló que, antes de entrar a Operación Triunfo, dijo que no a otro programa. "Yo estuve a punto de firmar con La Voz", contó. En ese momento, tuvo que ayudar al streamer vasco a saber cuál era ese formato, pues lo confundió con el desaparecido Tú sí que vales y con Got Talent.

Tras hacerle ver que La Voz es el de las sillas giratorias, reanudó su explicación: "Yo entré. La cosa es que, a dos días de firmar, anuncian el casting de OT y dije 'me la juego, no voy porque creo que voy a entrar a OT'".

"Solo porque habían anunciado el casting", reiteró Ibai Llanos, sorprendido. "Me dijeron '¿estás seguro? Igual no te cogen, se presenta un montón de gente'", narró Paul Thin. Pero fue hacia delante con su decisión y a la vista está de que no se equivocó.

El creador de contenido también le preguntó por lo que, para él, fue lo más duro de estar en el programa. "Yo me hice un poco pequeño dentro, a nivel de seguridad, porque de repente entras en una situación en la que te están juzgando una vez a la semana y pasas a tener inseguridades contigo mismo en todos los niveles", opinó.

"Veo vídeos y digo 'era mi personalidad, pero me veía pequeño'", aseguró. Aun así, parece que ya no queda ni rastro de aquello: "Ha sido salir y he recuperado esa seguridad y fuerza que tenía".