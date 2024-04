Dioni, de Camela: "En nuestro próximo 'videoclip' musical estará Jenni Hermoso"

El cantante y miembro de Camela Dioni Martín ha asegurado que en el próximo videoclip musical que haga, Jennifer Hermoso será la protagonista, un "compromiso" que cerró con la futbolista, con quien comparte una amistad que llevó a Ángeles Muñoz y al mismo Dioni a actuar en la celebración de la victoria del Mundial de la Selección española Femenina de Fútbol el pasado agosto.

"Yo estoy comprometido ya con Jenni (Hermoso). Además, se lo dije en Ibiza antes de que se fueran (la Selección Femenina de Fútbol) hacia el Mundial. En el próximo videoclip de Camela va a estar ella", ha confirmado Martín en una entrevista con Europa Press, en la que también se encontraban Ángeles Muñoz (Camela) y Juan Magán, con motivo del primer festival Locos por la Música, que tendrá lugar en el nuevo Estadio Santiago Bernabéu de Madrid este viernes 26 de abril.

Jennifer Hermoso canta junto a Marlene en la celebración de la conquista de la UEFA Nations League. CAPTURA TV

Sobre el caso Luis Rubiales, Ángeles Muñoz señaló que la polémica a la que todos asistimos al finalizar el Mundial no debe "sobrepasar" la celebración de la victoria. "Fue muy bonito. De la polémica yo ni me acuerdo. Me acuerdo de lo que realmente merece la pena, que es el triunfo que ellas tuvieron, que ni siquiera han podido celebrar como Dios manda. Creo que deben, a partir de ya, celebrarlo, es una victoria para toda la vida. Eso no se puede borrar por una polémica. No tiene que sobrepasar eso, siempre primero la victoria".