Jennifer Hermoso, una de las 100 personas más influyentes del mundo según la lista de la revista 'TIME'

Jennifer Hermoso, campeona del Mundial en 2023 y campeona de la Nations League en 2024 con la selección nacional femenina, ha sido incluida este miércoles por la revista TIME entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2024.

Como homenaje por su selección en la exclusiva lista, la exjugadora estadounidense Mana Shim, actual jefa del grupo de trabajo contra los abusos de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (U.S. Soccer), ha escrito sobre Jenni Hermoso en un texto en el que realza su valentía tras lo ocurrido en la ceremonia de premios del Mundial.

"Jenni Hermoso no tenía dudas de que lo que Luis Rubiales le hizo en el escenario después de que su equipo ganase el Mundial Femenino estaba mal. Cuando Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, jefe de Hermoso, le agarró la cara y la besó, millones de nosotros que estábamos viéndolo en vivo por televisión supimos que también estaba mal", expresa Shim su texto sobre la delantera española.

No es la primera vez que Hermoso es seleccionada en este tipo de listas, pues tras los acontecimientos vividos en los últimos tiempos, el pasado mes de diciembre Hermoso fue elegida por el periódico británico The Guardian como mejor futbolista del año. Y de igual modo, el diario Financial Times incluyó a la delantera de Carabanchel entre las mujeres más influyentes del mundo en 2023.