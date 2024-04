Manifestaciones masivas en Canarias contra el turismo actual en las islas: "Tenemos un límite"

Canarias exige un cambio en su modelo turístico. Así lo han expresado miles de personas este sábado que, desde todas las islas que conforman el archipiélago canario, han inundado las calles en torno a las 12 de la mañana para reclamar una mejora de la actividad turística que se desarrolla en todas sus poblaciones y costas.

Bajo el lema 'Canarias tiene un límite', hasta 32.000 personas se han congregado en Santa Cruz de Tenerife y casi 5.000 lo han hecho en Las Palmas de Gran Canaria, según las cifras de la Delegación de Gobierno. Todas ellas, movilizadas desde hace días por un gran grupo de asociaciones, han hecho un grito contra el modelo económico, Entre sus denuncias, los asistentes aseguran que el turismo que experimenta las islas Canarias está generando cada vez más efectos negativos para la población local, por lo que reclaman que se impongan las tasas turísticas, una regulación de los precios de vivienda, así como que las autoridades aumenten la protección de lo que es el patrimonio natural y cultural de sus islas.

Las calles y numerosas plazas de las principales ciudades de las islas se han llenado así de todo tipo de personas que, al unísono, han hecho sonar sus gritos a través de distintos lemas como "El turismo me sube el alquiler", "Esto no es sequía, esto es saqueo", o "El paraíso no se hace con cemento".

La protesta, a su vez, ha llegado a la capital. Aunque a a miles de kilómetros de sus casas, la madrileña Puerta del Sol ha servido también de punto de encuentro para centenares de canarios que han criticado un modelo económico que, denuncian, "les está expulsando de su tierra". "Hoy estamos aquí porque no podemos ir allí", ha aseverado una mujer mientras leía el manifiesto de la organización.

Esta manifestación, conocida y difundida en redes sociales como el 20A, nació el pasado mes de marzo en Tenerife de la mano de una docena de colectivos entre los que se incluyen la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, Salvar Tenerife, o la Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra (ADNT). A ellos se han sumado además este sábado Ecologistas en Acción, Acciones Climáticas Integrales (ADACIS), o incluso sindicatos como UGT, CCOO o USO. También han participado en ella representantes de colectivos como las Kellys, la sección sindical de trabajadores del Tranvía de Tenerife, la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria o la Plataforma Feminista 8M.

Regular la venta de viviendas o imponer una ecotasa

Los distintos grupos convocantes decidieron llevar a cabo esta marcha para concienciar así de las consecuencias que consideran que el modelo turístico actual está provocando en Canarias. Entre ellos, denuncian un gran encarecimiento de la vivienda, un aumento de la precariedad laboral o la destrucción de los paisajes naturales. Aunque la realidad es que la protesta comenzó como una pequeña concentración en la isla tinerfeña, lo cierto es que cogió fuerza rápidamente y han sido estas últimas semanas cuando el debate y la convocatoria se ha ido extendiendo por el resto de islas.

El germen de estas marchas no ha sido otro que el agotamiento del sector turístico, el cuál supone el principal modelo económico de las islas, rondando unos porcentajes del 35% del PIB de Canarias y siendo el responsable de hasta el 40% de los puestos de trabajo existentes en Canarias. A pesar de ello, los convocantes denuncian los bajos salarios a los que se enfrentan, la alta inflación que vive la región, la peor sequía de la historia en Canarias o la saturación de los espacios, con un consiguiente aumento de los alquileres.

Entre las medidas que reclaman las asociaciones se encuentra la aplicación de una moratoria que frene la creación de nuevas plazas de alojamiento turístico. También piden la implantación de una ecotasa para reinvertir lo recaudado en el propio cuidado de los espacios naturales y en la creación de empleo. Asimismo, solicitan que se regule la venta de viviendas a no residentes en las islas y un control a los alquileres vacacionales.