Mario Vaquerizo defiende a Juan Carlos I: "Me resulta difícil ver cómo personas de cierta edad están sometidas a un escarnio público

El cantante y colaborador televisivo Mario Vaquerizo, a preguntas de Europa Press en un acto publicitario, ha salido en defensa del rey Juan Carlos, quien acaba de regresar a España para participar en las regatas de Sanxenxo: "Me sorprende que sea noticia que nuestro Rey Juan Carlos haya vuelto a Sanxenxo para hacer lo que más le gusta, que es hacer deporte con sus regatas. No veo que sea noticia otra vez, muchas veces estamos buscando cosas donde no las hay".

El showman opina que debería dejar tranquilo a Don Juan Carlos: "Me resulta muy difícil hablar de ese tipo de cosas, me resulta más difícil ver cómo personas con una cierta edad se sienten sometidas a un escarnio público, que se tenga o no razón, a veces no es necesario. Yo lo creo y mi cosa es siempre decir las cosas bonitas, las cosas feas las puedes pensar, pero te las callas si no te las preguntan".

Mario Vaquerizo defiende que Juan Carlos I vuelva a España "a disfrutar de lo que más le gusta" y lamenta que "personas de cierta edad" como él "estén sometidas a un escarnio público": "Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra" https://t.co/0M69teZ9xg pic.twitter.com/8cXNrny58m — Europa Press (@europapress) April 19, 2024

No es el único tema que aborda Vaquerizo ante los micrófonos de Europa Press. En relación con Carmen Borrego y su hijo José María, distanciados por las respectivas declaraciones que uno ha hecho del otro, comenta: "Me la he cruzado hoy por los pasillos, soy compañero de cadena, pero sobre todo trabajo con Ana Rosa en TardeAR, yo al clan Campos le conozco".

"Sobre todo, conocía mucho a Teresa (Campos) que además se portó siempre muy bien conmigo, por eso siempre le estaré agradecido; a Terelu la conozco más, he coincidido en más programas y a Carmen la he descubierto hace poco y me cae bien. Lo que pasa en las familias, dentro, es muy difícil, yo no me puedo posicionar por Carmen, por su hijo, Por Paola, yo no me puedo posicionar por ellos tres, los otros satélites me dan igual".

Sin embargo, Mario no cree que Edmundo Arrocet, que también ha hablado, sea un satélite: "Él, en un momento dado, también fue familia, lo decidió Teresa. A mí lo que me preocupa, -bueno yo voy a dormir muy tranquilo-, las problemáticas de los demás no, pero la pena es que un hijo y una madre estén viéndose así, creo que ni lo quiere uno ni lo quiere el otro".

El marido de Alaska reconoce que él también tiene disputas familiares, lo que no deja de ser normal: "Yo constantemente he tenido desavenencias con la familia, pero no se magnifican. Con mis padres me llevo muy bien, les tengo mucho respeto, mi padre me dice una cosa y le digo que sí, si soy alguien y si soy lo que soy, para lo bueno y lo malo, es la educación que he recibido en casa, que es la que me han dado mi madre y mi padre".