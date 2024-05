Blue Jeans: "El mayor desafío que tengo ahora mismo es que escribo para dos generaciones"

Licenciado en Periodismo en la Universidad Europea de Madrid y con un máster en periodismo deportivo, Francisco de Paula Fernández dejó todo eso a un lado para convertirse en uno de los escritores más importantes de literatura juvenil de nuestro país bajo el pseudónimo de Blue Jeans.

El escritor sevillano ha publicado 17 exitosas novelas en sus 15 años de carrera, la última lanzada el pasado 10 de abril. En Una influencer muerta en París opta una vez más por el thriller y el misterio, pero mantiene su marca más personal dentro de la literatura juvenil. Siguen presentes el amor, las relaciones de amistad y la parte más sentimental que siempre ha caracterizado sus novelas.

Con esta última obra traslada a sus lectores a la capital francesa y, a raíz de la muerte de una joven influencer, ahonda en el mundo de los creadores de contenido, sus preocupaciones, los obstáculos que tienen que afrontar dentro de la industria y la presión a la que están continuamente sometidos.

Aunque sigue haciendo literatura juvenil, en sus últimas novelas ha optado por un género cercano al misterio y al thriller. ¿Qué le ha llevado a dar ese paso?Empecé con los corazones en las portadas con Canciones para Paula o El club de los incomprendidos y hubo un momento, después de Algo tan sencillo, en el que necesitaba un cambio, salir de esa zona de confort. No quería cambiar del todo, porque sigo escribiendo literatura juvenil, pero sí hacer otro tipo de libros. Soy lector de novela negra desde pequeño, Agatha Christie es mi escritora favorita, y una vez que hablé con la editorial, se lo propuse y les pareció bien.

Con esta son siete novelas, en las que sigue habiendo amor, relaciones de amistad, pero el eje principal es la muerte y esa investigación es el centro de la historia, como viene siendo habitual en las últimas siete novelas. Me siento muy bien escribiendo este tipo de libros.

¿Le costó comenzar a escribir un género distinto?Escribir es muy difícil y los últimos libros que he escrito tienen su dificultad. Lo más complicado fue el pensar si a los lectores de toda la vida les iba a gustar, si iban a seguir conmigo. El cambio parecía más grande de lo que era. Pero eso sí que me costó, temí por lo que fueran a pensar los lectores. Además, una novela de misterio tienes que saber cómo empieza y cómo acaba. Con las otras novelas me dejaba llevar mucho por lo que sentía, los finales los decidía un poquito antes de acabar y aquí no. Me compré una pizarra con La chica invisible, planeé mejor la historia, hice diagramas de personajes, líneas temporales. La trama tiene que ser un poquito más elaborada que en los libros de corazón.

"Estoy orgulloso de escribir literatura juvenil, a mí me ha cambiado la vida"

¿Considera que la literatura juvenil está infravalorada?Mucha gente ha considerado siempre la literatura juvenil como un subgénero, una literatura de segunda, cuando realmente es muy importante. Si consigues que un joven lea con catorce o quince años vas a tener lectores para toda la vida, lectores con esa pasión y con ese hábito. A mí muchas veces me preguntan que cuándo voy a dar el salto y eso ya te da indicaciones de lo que piensa alguna gente de la literatura juvenil.

Yo estoy orgulloso de escribir literatura juvenil, a mí me ha cambiado la vida. Creo que los jóvenes son los lectores más fieles, también los más exigentes, y Blue Jeans es una marca de literatura juvenil consagrada y creo que no tendría que ser solo para jóvenes. Son historias para quien quiera leerlas e invitaría al que no ve la literatura juvenil como algo serio a que lea libros de todos los que hacemos este tipo de literatura.

En la novela trata la realidad del mundo de los influencers y de cómo funciona su industria. ¿De dónde surgió esta idea?Viendo los premios Ídolo con mi mujer, fue ella la que me dijo que podría hacer una historia en la que un certamen como ese fuese la base de la novela. Como estoy con el género de misterio dije que sí, pero sabiendo que iba a morir una influencer.

El mundo de los influencers es complejo, pero tiene muchas otras cosas: las marcas, los representantes, la rivalidad que hay entre ellos, la fama, el dinero, los haters, los seguidores obsesionados... Había mucho de dónde sacar. Además, también me interesaba analizar el punto de vista de los influencers, cómo se sienten ellos, cómo lo viven, la salud mental, cómo llevan las críticas, el que todo pase muy rápido, la presión, el hacer contenido continuamente, el enfrentarse todo el rato a la opinión pública... Eso no se ve, y es algo que está ahí porque es gente muy joven que no dejan de ser personas y que están acostumbrados a que todo el mundo esté pendiente de ellos.

Blue Jeans publica 'Una influencer muerta en París'. JONA JARABA

La salud mental es uno de los temas que trata en su nueva novela. ¿Qué mensaje espera que reciban sus lectores?No es que pretenda mandar mensajes con este libro, simplemente he tratado la realidad, o lo que yo veo que es la realidad, y el tema de la salud mental, que era tabú anteriormente, creo que es el tema del que más se habla ahora mismo en redes. No solo creadores de contenido, que te hablan de la salud mental y te cuentan que van a terapia, sino también los jóvenes. Sigo a mucha gente en las redes sociales y la gente no está bien. La gente tiene muchos problemas de miedos, de complejos, de ansiedad, y eso te lo cuentan en las redes sociales. Antes no. Antes nadie hablaba de esto. Hoy en día es un tema que está ahí, y al ser un tema real y actual me ha parecido oportuno reflejarlo en el libro y contar también cómo se sienten ellos.

A la hora de crear los personajes, ¿se ha inspirado en influencers reales?Me he visto todos los documentales. El de Lola Lolita, el de Marta Díaz, el de La Bellido. Incluso he hablado con algunos para hacer los personajes lo más reales posible. Cuando lean el libro habrá cosas que les recuerde a alguien, pero que cada uno interprete. Cuando vayan avanzando algún personaje les puede recordar por casualidad a alguien que yo ni siquiera conozco.

"He tratado la realidad y el tema de la salud mental, que era tabú, es de lo que más se habla ahora mismo en redes sociales"

¿Por qué en París?Los últimos libros han sido en sitios muy concretos: Sevilla, los Pirineos, un pueblo pequeño. Mis editoras me dijeron que por qué no buscaba un sitio grande, incluso fuera de España. Yo lo que quería es que fueran personajes españoles, pero podía llevarlos a una ciudad grande y París me venía perfecto. Glamour, moda, influencers, la ciudad del amor... Los días que aparecen en el libro son justo los días en los que yo estuve, el clima que hizo esos días es el que está reflejado en el libro, aparece el campeonato de rugby que se estaba celebrando en ese momento. Está todo muy documentado y París era la ciudad perfecta.

¿Utiliza mucho las redes sociales?Estoy todo el día. No me considero una persona que esté obsesionada con las redes sociales ni que las necesite para vivir. Leo todos los comentarios que me hacen a mí e intento contestarlos. Pero tengo las redes sociales, más que para mis opiniones o para ejercer influencia, para estar en contacto con los lectores. Creo que es fundamental. Les debo todo y creo que la mejor manera de estar en contacto con ellos es atendiendo a las redes sociales. Yo llevo mi propio perfil, soy el que contesta, el que sube el contenido y va a seguir siendo así. Creo que es importante que los lectores vean que publico libros, pero que soy una persona normal y corriente.

¿Cómo se enfrenta a un folio en blanco?Siempre con ilusión. Cada libro es un reto y tienes que tener esa ilusión intacta. Yo creo que la tengo desde el primer libro hasta este. Siempre hay nervios, sobre todo cuando va a salir el libro, pero es muy ilusionante. Creo que se me nota cuando hablo de los libros, que me siento una persona privilegiada por hacer lo que me gusta. Quién me iba a decir a mí hace 15 años que iba a tener 17 novelas publicadas, una serie, una película, más de 500 firmas, viajes a Latinoamérica o a Portugal para promocionar los libros. Esto es un sueño y, en mi caso, el trabajo, el esfuerzo y toda la dedicación que le pongo está teniendo una gran recompensa.

'Una influencer muerta en París', la nueva novela de Blue Jeans. JONA JARABA

¿Cuál es el principal desafío al que se enfrenta al escribir literatura juvenil?El mayor desafío que tengo ahora mismo es que tengo dos generaciones: los que empezaron conmigo con Canciones para Paula, que ya han crecido, y los adolescentes que vienen. En las firmas te puedes encontrar a gente de en torno a los 30 años, que me leen desde el principio, y a gente jovencita, con 12 o 13 años. Entonces, lo más importante de la novela es encontrar ese equilibrio, que es complicado, sobre todo en determinadas escenas en las que se traten temas de sexo o de salud mental. Creo que ahí está el principal problema, que se solventa con mucho trabajo, con muchas lecturas, con ponerte en la piel del lector, en la piel del personaje, con una buena edición. Además, tengo a mi hermana, que es psicóloga. Si hay algo que no sé o que no entiendo, siempre hay gente que me puede ayudar.

Starbucks se ha convertido en tu oficina, ¿por qué este lugar?Estuve escribiendo en el de Callao desde el 2008 hasta el 2020. Ahí iba todos los días, mañana y tarde, era mi oficina, los baristas eran las personas que más conocía, salen en los agradecimientos. Pero lo cerraron a raíz de la pandemia, no por la pandemia, sino porque se les acababa el alquiler. Han puesto otro en la calle Preciados, y yo ya no vivo por esa zona, pero pillo todos los días el metro y hago como un horario de oficina. Tardo una hora en llegar, otra en volver, como por el centro, y allí me paso cinco, seis, siete, ocho horas, dependiendo del día. También estoy yendo mucho al de Princesa y voy cambiando. ¿Por qué Starbucks? Porque cuando empecé a escribir eran los únicos que tenían internet y enchufes. Y ya me acostumbré a escribir ahí. Les he hecho promoción gratuita durante muchos años, pero también es verdad que los que trabajan ahí me tratan muy bien.

¿Sigues alguna rutina que repitas a la hora de escribir?Intento tener las menos manías posibles. Cuando la gente me dice que quieren ser escritores y me preguntan qué pueden hacer, les digo que ponerse a escribir, porque le damos tantas vueltas a las cosas. Si puedes cerrar redes sociales, hazlo. Yo la única manía que tengo está relacionada con el formato. Siempre uso Word, sigo escribiendo a Times New Roman, sin interlineados y sin justificar, algo que fastidia mucho a la gente, y esa es la única manía que tengo.

Y cuando no es a la literatura, ¿en qué otros ámbitos le gusta invertir su tiempo libre?Paso mucho tiempo con mi mujer viendo series, viajando... Nos encanta viajar, hemos estado en más de 30 países juntos. No sé, cualquier cosa que haga con Esther. Nos compenetramos muy bien, somos un equipo y todo lo que pueda pasar con ella, lo paso.

"Con que una persona haya dedicado su tiempo para verte, tienes que estar al cien por cien"

¿Qué es lo que más destacas del momento en el que conoce a sus lectores durante las firmas de libros?Me sigue impresionando cuando alguien se pone a llorar o cuando alguien se queda petrificado y no sabe qué decir. No lo entiendo. Eso me sigue impresionando porque yo no dejo de ser yo. Soy una persona, vivo mi vida, soy un tío normal. Más normal no puedo ser. Que tengo la suerte de escribir libros, pues bueno, otros hacen otras cosas. Luego está lo contrario, el que no para de hablar. Estás firmando y no sabes qué estás poniendo porque estás intentando hacer caso a lo que te están diciendo. Pero es como estar recogiendo las notas en el cole. Después de un año preparando el libro, el ver a esa gente, conocer las cincuenta capitales de provincia, estar en nueve o diez países diferentes... Y da igual la gente que vaya. Con que una persona haya dedicado su tiempo para verte, tienes que estar al cien por cien. Es alguien que se ha movido para conocerte y eso merece el máximo respeto.

¿Hay alguna firma que recuerde por algún motivo en especial?Siempre me acuerdo mucho de una que hice en Málaga en 2015. Empezamos a las cuatro de la tarde y acabamos a la una de la mañana, y tiene el récord de firmas en España, pero no tiene el récord de horas total, que fue en Lima. Empecé a las 12 de la mañana y acabé a las tres de la madrugada. Y cada Sant Jordi es el día más bonito del año, que por suerte lo he vivido ya muchas veces y ojalá que este año también vaya bien.

Varias de sus obras se han llevado a la pantalla. ¿Le gustaría que ocurriese lo mismo con Una influencer muerta en París?Si hay algún productor leyendo, le invito a que llame a Planeta y que lo negocie, que estamos encantados de escuchar propuestas. Es un milagro que una novela juvenil salga en la gran pantalla, y nosotros llevamos dos milagros y medio, porque El Campamento está ya ahí. Pero es un extra estupendo que se vive con mucha intensidad. Es una novela muy visual y actual que se puede hacer en París, Madrid, Barcelona, Sevilla... Entonces si alguien quiere animarse, nosotros encantados.