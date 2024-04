Carlota Boza, cansada de las críticas, responde en redes: "No le veo nada de malo"

Carlota Boza saltó a la fama cuando tenía tan solo seis años gracias a su papel como la hija mayor de 'los Cuquis' en La que se avecina y, 17 años después, su carrera artística sigue ligada a esta serie humorística.

Aunque crecer rodeada de cámaras no siempre fue fácil para la actriz de 22 años, lo cierto es que se siente muy orgullosa de que muchas personas le reconozcan por su personaje de Carlota en la ficción de Telecinco. Así, al menos, lo ha hecho saber a través de un vídeo en el que se defiende de una de sus críticas más habituales.

"Hay una cosa que no entiendo y voy a comentarla por aquí", comienza diciendo la también influencer en su perfil de TikTok. "Hay gente que me escribe por redes sociales con tono ofensivo diciéndome: 'solo te conocen por La que se avecina'", comenta, a lo que añade: "Ya, ¿y qué?"

Y es que, tal y como ella misma señala, lleva "trabajando en LQSA 17 años". "Lo normal es que la gente me conozca por ese papel, digo yo. O sea, malo sería que trabajara durante 17 años en una serie y nadie supiese que trabajo ahí", explica.

"Es que yo no le veo nada de malo. No le encuentro la parte ofensiva y eso. No le encuentro el punto", asegura la joven que, lejos de sentirse atacada, desea que el público siga identificándola por su papel en la ficción: "Ojalá la gente me siga reconociendo por LQSA por muchos años".