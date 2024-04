Patri Pérez habla de la posibilidad de separarse de Lester tras los problemas en su relación: "A punto de divorciarme"

Hace unos días Patri Pérez se abrió con sus seguidores y compartió un vídeo en su canal de Mtmad hablando de sus problemas matrimoniales desde que se convirtió en madre. La influencer ha vuelto a pronunciarse y ha desvelado que no descarta divorciarse de Lester.

A través de sus stories de Instagram, la exparticipante de La isla de las tentaciones ha dado varios datos sobre ella misma, entre los que se encontraban su edad, su altura o su signo del zodiaco. Pero entre las respuestas que ha dado ha destacado su estado civil.

"A punto de divorciarme (casada)", ha escrito en el post Patri Pérez, que ya dejó claro en los vídeos de Mtmad que estaba pasando por una fuerte crisis con su marido que le estaba pasando factura.

'Story' de Instagram de Patri Pérez. PATRI PÉREZ / INSTAGRAM

"No sabía cómo íbamos a ser como padres y hay muchos aspectos en los que me siento muy sola, y creo que él no se da cuenta del peso tan grande que tengo", declaró.

'Story' de Instagram de Lester. LESTER / INSTAGRAM

Pero Lester también habló a través de sus redes sociales después de escuchar las palabras de su mujer. "Me están llegando muchos mensajes respecto al capítulo de hoy de Mtmad, yo no lo había visto ni sabía de qué iba el tema", escribió en sus stories.

'Story' de Instagram de Lester. LESTER / INSTAGRAM

"Lo acabo de ver y sinceramente no tengo ganas de nada, no me esperaba las palabras de Patri sobre mí y creo que tenemos mucho de lo que hablar. Sé que tengo muchas cosas que mejorar pero tampoco soy mal padre", declaró en el mismo post. Además, Lester aseguró que le ha hecho "mucho daño" escuchar todo lo que Patri Pérez dijo sobre su relación.

El exparticipante de La isla de las tentaciones volvió a pronunciarse en su perfil de Instagram y aclaró que pronto hablaría sobre el tema, pero no lo ha hecho aun porque se encuentra muy "saturado" y no le apetece.