Patri Pérez se derrumba al hablar de los problemas que está atravesando con Lester tras convertirse en padres

La exparticipante de La isla de las tentaciones Patri Pérez se ha abierto en su canal de Mtmad y ha desvelado la dura crisis por la que está pasando con su pareja, Lester, durante sus primeros meses de maternidad.

La influencer, completamente emocionada, ha asegurado que se ha sentido aliviada al ver los capítulos de Recién nacidos, la docuserie que aborda situaciones a las que se enfrentan los padres primerizos. Ha confesado que se ha dado cuenta de que no es la única que está viviendo su maternidad teniendo que hacer frente a ciertos obstáculos.

"No quiero que me veáis siempre llorando, pero creo que es importante dar visibilidad a estos temas. La maternidad es muy bonita, pero my dura", ha asegurado Patri Pérez.

La creadora de contenido ha desvelado que tiene muchas cosas "que arreglar y solucionar, no solo como madre", sino también en su relación con Lester. "No sabía cómo íbamos a ser como padres y hay muchos aspectos en los que me siento muy sola, y creo que él no se da cuenta del peso tan grande que tengo", ha comentado en el vídeo, asegurando que su pareja no llega a empatizar con ella.

Patri Pérez, sin poder aguantar las lágrimas, ha dado varios ejemplos de las situaciones que vive diariamente con Lester, en las que se siente sola y falta de apoyo. "Estoy 24 horas con el niño. Mi cabeza no desconecta ni un minuto", ha asegurado.

"Necesito que esto cambie porque si no me voy a volver loca, voy a entrar en una depresión muy heavy y no quiero llegar a ese punto", ha añadido la influencer, desvelando que tuvieron una discusión en la que llegó a pensar que "se acababa la relación". "Estuve a punto de coger mis cosas y largarme de casa", ha desvelado.

Patri Pérez se siente incomprendida y ha asegurado que necesita ir a terapia y hablar con alguien para poder volver a sentirse mujer, no solo madre, y volver a recuperar la chispa que ahora mismo siente que ha perdido con Lester.