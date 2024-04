Más Madrid censura las "amenazas mafiosas" de Serrano y tacha de "perverso" a Ossorio

Más Madrid ha denunciado este jueves lo que ha considerado "amenazas mafiosas" de Alfonso Serrano durante el pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid. La formación progresista se ha referido así a las alusiones que ha hecho en el pleno el también secretario general del PP de Madrid, que se ha preguntado "dónde está el dinero" que han ingresado varios diputados de Más Madrid y ha hecho alusión a su situación personal.

Uno de estos parlamentarios, Emilio Delgado, ha pedido la palabra por alusiones al concluir Serrano, pero el presidente de la Cámara, el 'popular' Enrique Ossorio, se la ha negado. Por ello, desde Más Madrid han considerado que el presidente no ha dejado defenderse a sus diputados, algo que ha tachado de "perverso".

"Tenemos el presidente de la Asamblea más autoritario, que tiene que recordar que es el presidente de la Asamblea y no del PP", ha lanzado la portavoz de Más Madrid en los pasillos de la Asamblea después de que su grupo haya abandonado el pleno.

Durante su intervención, Serrano se ha hecho "preguntas", según ha dicho él mismo, sobre el patrimonio de diputados de la oposición como el citado Delgado, la propia portavoz de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca o María Pastor. En el caso del primero de ellos, Serrano ha dicho que en sus "nueve años de diputado habrá ingresado unos 540.000 euros" pero tiene "15.000 euros ahorrados" y "no tiene nada según sus declaraciones de bienes" aportada a la Asamblea.

"¿Dónde está el dinero, señor Delgado? ¿Dónde lo guarda? ¿En Móstoles? ¿En Sevilla La Nueva? ¿Dónde vive usted, señor Delgado? Yo no lo sé, porque está muy interesado en dónde viven otras personas", ha preguntado a continuación.

Posteriormente, se ha referido a la portavoz de este partido, Manuela Bergerot, que "en cuatro años 250.000 euros habrá ingresado" pero también dice "que no tiene nada". "¿Dónde va el dinero, entonces, de la señora Bergerot? ¿Por qué no aparece nada en su declaración de bienes? ¿En qué se lo gasta? ¿Con qué vive? 17.000 euros ahorrados y no tiene nada", ha continuado lanzando el parlamentario 'popular'.

A renglón seguido se ha referido al diputado Hugo Martínez Abarca, "un vecino de la presidenta (en referencia a Díaz Ayuso) del barrio", que siendo parlamentario desde 2015 debería haber ingresado, según lo que han "calculado", "medio millón de euros legítimamente".

"No tiene a su nombre nada que haya pagado con ese dinero. Eso sí, es uno de los grandes tenedores de esta Asamblea: tiene cuatro pisos, dos locales y una plaza de garaje. Todo heredado (...) la cuestión es si ha ingresado en estos años 540.000 euros y no ha invertido en nada y solo tiene 5.000 euros ahorrado, ¿dónde va el dinero, señor Abarca? ¿Dónde lo guarda?", ha cuestionado.

En cuanto a la diputada María Pastor, Serrano ha dicho que lleva "cinco años" de parlamentaria y ha ganado "casi 300.000 euros y no tiene nada a su nombre". "¿Qué esconde?", ha preguntando, al tiempo que le ha afeado que dé "lecciones" pero fuese "condenada junto a su padre por la estafa de un millón de euros". "Les damos con su propia medicina", ha incidido Serrano, apuntando a la conducta de los grupos de la oposición con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Esta intervención de Alfonso Serrano le ha valido, incluso, el reproche de Vox. "Señor Serrano, hoy nos ha avergonzado a todos con su actitud", ha señalado la diputada Ana Cuartero. "Su actitud es más propia de un sistema bolivariano, de un sistema inquisidor, que de una democracia liberal en la que cada uno tenemos derecho a tener en la cuenta el dinero que consideremos y vivir de acuerdo con nuestros principios", ha añadido.

"Decía el señor feijóo hace unas semanas que España asistía a la peor política que se ha practicado en la democracia, pues desgraciadamente hoy aquí acabamos de tener un ejemplo con la intervención del señor Serrano", ha señalado por su parte Agustín Vinagre, del PSOE. "Sinceramente se lo digo: no puedo entender como se puede tener esa intervención aquí, no lo puedo entender, solamente el nerviosismo me lleva a dar a algún tipo de explicación a esa intromisión inadmisible en la vida personal de todos y cada uno de nosotros", ha agregado.

Abandono del hemiciclo

Tras esta intervención, varios diputados de Más Madrid han pedido la palabra para responder por alusiones lo que han tachado de "acusaciones". Ossorio les ha negado la palabra asegurando que durante años se han hecho referencias a su patrimonio personal en la Cámara. Ante la negativa del presidente a otorgar un turno de alusiones, todo el grupo de Más Madrid ha acabado saliendo del hemiciclo.

"Cada vez que Ayuso está más nerviosa por todo su caso vinculado a un posible beneficio de un delito fiscal de su pareja, tenemos a un presidente de la Asamblea más autoritario", ha reprochado Bergerot. La líder de la oposición madrileña ha asegurado que Serrano ha vertido "amenazas mafiosas" y que se va a "inventar noticias falsas" por el trabajo de "fiscalización del Gobierno" por parte de Más Madrid.

La portavoz ha garantizado que la formación progresista continuará con su labor de oposición y ha deslizado que su grupo al completo tiene publicado en la web de la Asamblea "todos sus bienes". A continuación ha recordado que llevan semanas en las que han criticado el trabajo de Ossorio y que "llegado a este punto" no pueden saber si hay "un presidente que esté a la altura de la Cámara". "Estamos valorando pedir asesoramiento a alguna organización para que venga a velar por la calidad democrática del parlamento madrileño", ha concluido.