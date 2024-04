Tengas pleitos y los pagues: la ley británica que ha obligado a Hugh Grant y a varias estrellas a pactar con los tabloides

Getty Images for BAFTA

La justicia tiene abismales laberintos en los que uno puede perderse y hasta caerse, como ya retrató Kafka en El proceso. Los de la ley británica son en los que anda empantanado el actor Hugh Grant. Tanto que se ha visto forzado a aceptar un acuerdo que en principio quería rechazar.

El actor de 63 años acusaba al diario The Sun de escuchas telefónicas ilegales en sus teléfonos móvil y fijo, recopilación ilícita de información, robo en su piso y despacho, obtención de sus registros médicos y mentiras y perjurio, entre otras cosas. Este pasado miércoles, en una audiencia preliminar ante el Tribunal Superior de Londres, se supo que Grant había llegado a un acuerdo para zanjar su querella con News Group Newspapers (NGN), editora de este tabloide.

El actor ha contado en X (antes Twitter) que ha aceptado "una enorme suma" por retirar su demanda contra The Sun por el presunto uso por parte del diario de métodos ilícitos para obtener información sobre él. Sin embargo, asegura que es "un dinero que apesta". "No quería aceptar este dinero ni llegar a un acuerdo. Me hubiera encantado ver demostradas en los tribunales todas las acusaciones que niegan", ha escrito Grant.

Las reglas de los litigios civiles

De este modo, la demanda del interprete londinense no será examinada como estaba previsto en un juicio en enero de 2025. "Las reglas en los litigios civiles significan que si voy a juicio y el tribunal me concede una indemnización que sea incluso un penique menor que la ofertada en el acuerdo, tendría que pagar los costos legales de ambas partes", ha explicado Grant.

"Mis abogados me dicen que eso es exactamente lo que muy probablemente ocurriría aquí. Los abogados de Rupert Murdoch son muy caros. Así que incluso si todas las acusaciones se demuestran en los tribunales, yo seguiría siendo responsable de algo cercano a los 10 millones de libras en costes", cuenta el actor de Cuatro bodas y un funeral.

Y continúa: "Rupert Murdoch ha gastado más de 1.000 millones de libras en indemnizaciones a demandantes y en honorarios de abogados, resolviendo más de 15.000 demandas de esta manera. Parece notablemente decidido a que no haya un juicio sobre los hechos". Esto último, airear los lamentables métodos de tabloides como The Sun, era lo que pretendía Hugh Grant.

Grant no tenía otra opción

Según un portavoz de la editora de The Sun, "un juez dictaminó recientemente que algunas partes de la demanda del Sr. Grant estaban fuera de plazo y hemos llegado a un acuerdo para resolver el resto del caso. Esto se ha hecho sin admisión de responsabilidad. A ambas partes les interesa económicamente no llegar a un juicio costoso". Eso parece.

El actor ha hecho lo que podía y lo que debía. Parece haber estado bien asesorado por sus abogados. "Aunque hubiera preferido tener su día en un juicio público, los riesgos eran simplemente demasiado grandes y aceptó el dinero", explica Gideon Benaim, socio de Simkins LLP, bufete de medios de comunicación y derecho mercantil, en declaraciones que recoge The Independent.

Fomentar los acuerdos previos al juicio

Lo normal es que el perdedor de un juicio pague las costas del ganador, pero el derecho británico tiene previsto esta norma para fomentar los acuerdos antes del juicio. "Las costas casi siempre superan los daños y perjuicios, a veces en cientos de miles de libras... Así que en lugar de recibir daños y perjuicios, el ganador puede encontrarse pagando enormes sumas a su oponente derrotado", explica Tamsin Allen, jefa de derecho de los medios de comunicación y la información en el bufete Bindmans, a la agencia de noticias PA Media y recoge BBC.

"Los tribunales no quieren que la gente pierda el tiempo yendo a juicio y demandando por algo que ya le han ofrecido", ha declarado a Radio 4 de la BBC el comentarista jurídico Joshua Rozenberg. Ir a juicio "costaría una fortuna. Y a menos que se tenga una fortuna y se esté dispuesto a perderla, sencillamente no merecería la pena, aunque los costes se restringieran de algún modo".

Cuestión de dinero... o no

Para entender todo el caso de Hugh Grant hay que tener presentes las normas del derecho inglés para los litigios civiles. Como la reclamación es sólo de dinero y se ofrece más dinero del que el demandante recibiría si el caso va a juicio y gana, entonces ¿qué sentido tiene ir a juicio?

Esa es la perspectiva tradicional en los litigios civiles ingleses. "Una reclamación por daños y perjuicios no es más que otra reclamación de dinero y, por tanto, puede resolverse con dinero", escribe en su blog el abogado y columnista de Financial Times, David Allen Green. No importa exactamente el agravio, que es lo que Grant quería que quedara a la vista de todos (las escuchas ilegales, el robo en su piso o la obtención de sus registros médicos). Lo importante es la indemnización.

Intereses sobre las costas de hasta el 10%

Esta norma del derecho inglés para los litigios civiles incluye la obligación de pagar las costas del oferente a partir de una fecha poco posterior a la presentación de la oferta. Lo hace en una proporción mucho mayor de la que se impondría de otro modo y con intereses sobre dichas costas de hasta el 10%.

Es así cómo las demandas judiciales se convierten en "una empresa de alto riesgo", comenta Nikki Edwards, presidenta de la London Solicitors Litigation Association. Los costes de llevar un caso a juicio pueden ser "desorbitados". Incluso si la diferencia entre la indemnización concedida y la oferta es mínima, el ganador de un caso puede verse obligado a pagar las costas del perdedor.

Ahorrar tiempo y dinero... también al sistema

Por ejemplo, en el caso de Grant, no ha cambiado su derecho a una audiencia pública y a un juicio público, sino las consecuencias de que ejerza su derecho, detalla Green. Se debe a que, en general, se considera positivo que los asuntos civiles se resuelvan antes del juicio siempre que sea posible.

La idea es que si una de las partes ofrece una cantidad elevada de dinero se debe animar a la otra parte a aceptar la oferta

Por ello, las normas del tribunal establecen que si una de las partes ofrece una cantidad elevada para llegar a un acuerdo, se debe animar a la otra parte a aceptar dicha oferta. Después de todo, piensa el sistema, estos acuerdos ahorran tiempo y dinero a las partes y, también, ahorran a la administración de justicia sus escasos recursos.

Casos similares: de Sienna Miller a una Spice Girl

Otras celebridades que han llegado a acuerdos similares son la actriz Sienna Miller, la cómica Catherine Tate, la Spice Girl, Melanie Chisholm o el exfutbolista Paul Gascoigne. Según Anthony Hudson KC, representante de NGN, actualmente hay 42 demandas pendientes.

El caso de Grant debía ir a juicio en el Tribunal Superior de Londres en enero de 2025, junto con los de otras personalidades como el Príncipe Harry y la diputada laborista Doreen Lawrence. Acusaban a The Sun de haber ocultado ilegalmente historiales médicos. También afirmaron que figuras clave habían mentido y destruido pruebas relacionadas con el caso.

El príncipe Harry, contra Murdoch

El actor había emprendido acciones legales contra NGN pero únicamente en relación con The Sun, pues antes, en 2012, había llegado a un acuerdo con el editor en relación con el News of the World. Harry, sin embargo, continúa con la batalla legal y su demanda debe ser considerada el año que viene. En marzo, sus abogados alegaron que Murdoch había "hecho la vista gorda" ante un amplio encubrimiento de irregularidades en sus periódicos, argumentando que el multimillonario supervisaba una "cultura de impunidad" en NGN.

Dice Hugh Grant que lleva más de 12 años "luchando por una prensa libre que no distorsione la verdad, no abuse de los ciudadanos de a pie y no obligue a los parlamentarios electos a pagar un rescate en aras del beneficio personal y el poder político de los barones de la prensa". Pero esta vez, las peculiariades del sistema le han obligado a parar, bien pagado, pero a parar.