La Comisión de Venecia avisa que la amnistía "no se puede hacer para personas concretas" y Bruselas tendrá en cuenta su opinión

La Comisión de Venecia no dice exactamente lo que el Gobierno de Sánchez dice que dice la Comisión de Venecia. Así quedó claro este jueves en la Comisión de libertades, justicia e interior en el Parlamento Europeo (LIBE), donde la exministra italiana Marta Cartabia ha explicado la posición del organismo del Consejo de Europa (que no es una institución de la UE) sobre la ley de amnistía. Sí, reconoce la voluntad de "reconciliación" a través de la norma, pero avisa de que "no se puede hacer pensando en personas concretas" y que no se ha ejecutado con el consenso necesario.

En ese escenario, además, la Comisión Europea ya ha dicho que tendrá en cuenta la opinión de la Comisión de Venecia para elaborar su análisis, que será publico una vez que la ley esté definitivamente aprobada. En la comparecencia de Cartabia han intervenido sobre todo eurodiputados españoles, el popular Javier Zarzalejos, los independentistas Tomi Comín y Diana Riba, Maite Pagazaurtundúa de Cs o el socialista Javier Moreno. El presidente de la Comisión, asimismo, es Juan Fernando López Aguilar, también del PSOE.

"En este contexto, la opinión de la Comisión de Venecia apoyará el análisis de la Comisión Europea y es una contribución bienvenida. Sus consideraciones sobre los requisitos del Estado de derecho para las amnistías dan una perspectiva útil", explicó Bruselas, que no tiene prisa por hacer su valoración oficial.

Cartabia tiene diversas consideraciones que dan a entender que la Comisión de Venecia no da el respaldo que tanto ha celebrado el Gobierno. "Los expertos interpretan de formas muy diferentes que la Constitución guarde silencio y están profundamente divididos", recordó la italiana, que critica también el ámbito temporal que pretende cubrir la norma. La posición del organismo, con todo, no es vinculante, pero sí puede servir como brújula para los siguientes pasos. "El proyecto ha suscitado enorme división en el mundo político, las instituciones, las universidades y la sociedad española. Por eso alentamos a las autoridades españolas a que reserven el tiempo necesario para permitir un dialogo leal entre las institucione y los partidos del gobierno y la oposición", concluyó.

"Todas las observaciones dejan patente que la ley de amnistía no es una ley para la reconciliación, sino ante una ley de impunidad indiscriminada cuyo elemento central es, precisamente, el hecho de que los beneficiarios de la amnistía apoyan al gobierno que los amnistía. Esto nos sitúa muy cerca de lo que se conoce como autoamnistías, uno de los límites claros de este tipo de leyes", resumió Zarzalejos tras el encuentro.

En resumen, terminó el eurodiputado popular, "no estamos frente a una ley de amnistía, sino ante una ley de impunidad indiscriminada que se encuentra fuera de los estándares jurídicos mínimos aceptables y exigibles en el ámbito de la Unión Europea".