Robbie Williams, Black Eyed Peas, Maná, Melendi y Estopa, entre los artistas que actuarán en el 'GranCa Live Fest 2024'

El GranCa Live Fest regresa por todo lo alto este 2024 con una tercera edición que contará con una larga lista de artistas internacionales, entre ellos, el cantante británico, Robbie Williams, y la banda estadounidense Black Eyed Peas, que serán los cabezas de cartel en sus respectivos días.

Organizado por la productora New Event, el festival tendrá lugar los días 4, 5 y 6 julio en el Estadio de Gran Canaria tras añadir, por primera vez, una tercera fecha al evento gracias a la incorporación de Robbie Williams, uno de los artistas más premiados del siglo XXI, que cantará la noche del 4 de julio en Gran Canaria en la que será su segundo -y único- concierto en el mundo.

En su actuación, no faltarán temas emblemáticos de su carrera como Angels, Rock DJ, She ́s the one, Patience o Love My Life. Junto a él, cantarán como artistas invitados Pedro Capó y Pedro Pastor.

Asimismo, la banda Black Eyed Peas encabezará el día 5 de julio, que también contará con otros artistas de la talla de Juanes, Melendi, Álvaro de luna y Nia, entre otros. Al día siguiente, actuarán en el festival Maná, Estopa y Jhaico, entre otros artistas paisanos como Cruz Cafuné, para poner el broche de oro a una cita señalada en la isla canaria.

Frente al año 2022, en el que acogieron a cerca de 30.000 personas, la segunda edición del GranCa Live Festival batió récord con más de 60.000 asistentes procedentes de 47 países. Las entradas al evento ya se pueden adquirir a través de la propia web del festival.