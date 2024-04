12-M | "El eje de los problemas reales gana peso frente al identitario por primera vez desde 2012"

Las encuestas electorales son una pieza fundamental para la política con capacidad de influir en el voto de los ciudadanos y, a un mes de las elecciones catalanas, todas apuntan a que Salvador Illa será el candidato que mejor resultado obtendrá el 12M. Un dato que refuerzan los expertos en la materia, que señalan que "en esta campaña de las catalanas el eje de los problemas reales gana peso frente al identitario”, un hecho que ocurre “por primera vez desde 2012".

En un debate sobre política en la XXII Jornada de ‘España plural, Catalunya plural’ en el Cercle d’Economía de Barcelona, el analista de El Confidencial y Onda Cero Ignacio Varela y el director del Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona, Oriol Bartomeus han conversado sobre qué reflejan las encuestas y cómo alteran los resultados. Moderados por la directora de 20minutos, Encarna Samitier y el experto en análisis electoral de La Vanguardia, Carlos Castro, ambos han coincidido en que actualmente se les pide -y cada vez más- que sean certeras a la hora de predecir los resultados finales.

No obstante, la petición es errónea, ya que según han explicado, lo que aportan las encuestas es “una foto fija” del momento exacto en el que se hicieron las preguntas y su finalidad no es acertar. No muestran tendencias, como tampoco explican los por qué. “Es información cuantitativa”, ha apuntado Varela, que ha aprovechado para añadir que lo que después vemos en medios de comunicación son “hipótesis y análisis legítimos y necesarios” que se han trabajado para sacar conclusiones y presentarlas ante los lectores.

Bartomeus también ha detallado que las encuestas que llegan al público han pasado muchos filtros y al final lo que lee la ciudadanía es una estimación de votos. Una estimación que, según él, se basa en decidir “qué votará una gente que aún no sabe que votar”. “Es un ejercicio arriesgado”, ha reconocido, ya que además ha apuntado que “los ciudadanos ya no votan por el programa, votan por expectativas”. El director del Institut de Ciencies Polítiques de la UAB se ha mostrado a favor de la “cocina” de las encuestas, aunque a diferencia de Varela, cree que sería oportuno enseñar a los electores cómo se filtran los resultados.

En cuanto a la prohibición de no poder publicar encuestas la última semana antes de las elecciones, el analista de El Confidencial se ha mostrado crítico y ha asegurado que “es un fraude, porque se sustrae al público información”. Por su parte, Bartomeus ha dejado claro que no ve necesario que los ciudadanos tengan toda la información que se genera sobre un escenario electoral y ha indicado que únicamente lo estaría “si la información que recibiese el elector fuese buena”.

Bartomeus también ha querido recordar que aún queda mucho por decidir en el contexto político de Cataluña, aludiendo directamente al espacio fantasma de los antiguos votantes de CiU. El movimiento “existe, diezmado, pero existe”, ha dicho.

Además, ha detallado que en 2017 la gran mayoría de estos votos se fueron a Ciudadanos, pero a partir de entonces han estado vagando. “En las municipales apareció con Trias, pero no estuvo con Junts en las generales”, ha añadido. Ahora, a falta de un mes para la cita electoral, “Illa los está seduciendo, Aragonès también les hace guiños y el PP no les hace ascos”.