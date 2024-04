La gran pérdida de peso de Belén Esteban tras el final de 'Sálvame': "Me estoy reseteando"

El pasado mes de junio, Sálvame llegaba a su fin después de casi 15 años en antena, marcando un antes y un después para Belén Esteban. La de Paracuellos, que, al igual que el resto de sus compañeros, se vio obligada a tomar una nueva trayectoria profesional alejada de Mediaset, fue una de las participantes del reality ¡Sálvese quien pueda!, emitido en Netflix.

Ahora, la colaboradora de televisión ha concedido una entrevista en el pódcast Los tres basketeros de Oscar Mayer, en el que ha hablado de la feliz etapa que atraviesa, así como de la pérdida de peso que ha experimentado, a casi diez meses desde que abandonó Telecinco.

"Este tiempo me ha venido muy bien. He perdido 7 kilos", ha comenzado diciendo la televisiva, sobre su cambio físico. "Me estoy reseteando y me estoy poniendo buenísima para el verano", ha añadido.

Una transformación física de la que, por otra parte, muchos internautas se habían dado cuenta a raíz de sus últimas publicaciones en redes sociales. "Llevaba una XL en el bañador y ahora una M. Yo antes decía que estaba gordita y sabrosona, pero lo decía para consolarme a mí misma. Ahora es verdad que siento que estoy buenorra", ha expresado.

Y es que Belén Esteban ha sabido acostumbrarse a su nueva vida fuera de Sálvame, si bien no ha dudado en lanzar una pulla a quienes decidieron cancelar el programa. "Ahora todo el mundo critica Sálvame, pero todos han ido a una entrevista cobrando", ha comentado la colaboradora, entre bromas.