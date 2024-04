El tierno beso entre Justin Bieber y Jaden Smith en el Festival de Coachella

Han pasado catorce años desde que Jaden Smith protagonizó The karate kid, una película a la que el hijo de Will Smith y el cantante Justin Bieber ponían la banda sonora con el tema titulado Never say never. Desde entonces, ambos artistas han mantenido una gran amistad que perdura hasta el día de hoy.

Prueba de ello fue el cariñoso reencuentro que Smith y Bieber protagonizaron en el Festival de Coachella, el cual, cada año, acoge en la ciudad de Indio (California) a miles de asistentes y multitud de las celebridades más internacionales durante dos fines de semanas del mes de abril para ver a actuar a sus bandas favoritas.

Como no podría ser de otra forma, el primer fin de semana del festival californiano ya nos ha dejado varios momentos para el recuerdo, como la controvertida actuación de Damon Albarn, vocalista de Blur, así como la cariñosa actitud en la que se pudo ver al cantante de Baby y al hijo mayor de Will Smith y Jada Pinkett.

Este gesto, capturado por las cámaras, ha desatado un aluvión de comentarios en redes sociales, que han puesto el foco en la cercana interacción entre ambos. Y es que, en las imágenes, se puede apreciar cómo Jaden abraza por la espalda a Justin, quien se pega a él y comienzan a "perrear" juntos al ritmo de la música.

Después de bailar pegados durante unos segundos, el canadiense se acerca a Smith, dándole un beso en la mejilla, si bien muchos internautas han interpretado que ese beso se dirigía inicialmente a su boca. En este sentido, este cariñoso encuentro llega entre rumores de crisis entre el cantante y su mujer, Hailey Bieber, con la que se casó en 2018.