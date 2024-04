El tremendo enfado de Hannah Waddingham con un fotógrafo que le pidió que enseñara una pierna: "Nunca se lo dirías a un hombre"

La actriz Hannah Waddingham, conocida por interpretar a Unella en Juego de Tronos, protagonizó un tenso momento durante los Laurence Olivier Awards, en Londres.

Mientras la artista británica bajaba las escaleras y posaba para los fotógrafos, uno de ellos le preguntó si podía apartar su vestido para enseñar una pierna.

Entonces, la reacción de la actriz, que se ha hecho viral en las redes sociales siendo muy aplaudida, no se hizo esperar. "Eso nunca se lo dirías a un hombre. No seas idiota o me voy, no me vuelvas a pedir que te enseñe la pierna. No", dijo, visiblemente molesta.

Finalmente, dejó de posar y decidió seguir caminando entre los flashes y los aplausos de los allí presentes.

Su reacción también ha sido sido muy aplaudida en redes sociales, donde los internautas le dedican expresiones como "Reina", "estrella" o "gran modelo de conducta".