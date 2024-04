Boris Izaguirre cuenta que le fue infiel a su actual marido y sorprende al desvelar con quién: "Era una inversión"

Junto a Xuso Jones y María Escoté, Boris Izaguirre fue este lunes uno de los protagonistas de Martínez y hermanos, el programa de Cuatro presentado por Dani Martínez.

El escritor se abrió en canal y hasta se atrevió a contar que, cuando estaba empezando con su actual marido, le fue infiel con el exnovio de este. "Yo no sé si he pillado infidelidades a otro, pero yo he cometido muchísimas", admitía el showman.

"La infidelidad está sobrevalorada, siempre aporta algo", reflexionaba en el sofá de invitados. Y relataba su caso: "Cuando empezamos a salir con él, me presentó a un exnovio suyo y yo me acosté con él. El exnovio se lo contó a él", revelaba el venezolano, ante la sorpresa de todos.

"En realidad estaba haciendo todo esto para conocer mejor los gustos de mi marido. No era una infidelidad, era una inversión", zanjaba el guionista.