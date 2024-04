El cantante de Blur, indignado con el público de Coachella: "Nunca nos volveréis a ver, así que es mejor que cantéis"

Con la llegada de la primavera y el mes de abril, Coachella abre sus puertas a cientos de artistas y miles de personas que acuden como público para ver a actuar a sus bandas favoritas en este festival celebrado en la ciudad de Indio (California).

Este fin de semana han tenido lugar las primeras actuaciones, entre las que destacaron las de Lana del Rey, Doja Cat, J Balvin o Bizarrap, quienes figuran como cabezas de cartel de esta edición. Entre otros artistas que se encuentran también como los primeros de la lista está el grupo de rock británico Blur, cuya actuación ha sido bastante comentada en las redes sociales debido a un comentario del cantante principal, Damon Albarn, durante el desarrollo del show.

El concierto de esta banda tuvo lugar el segundo día del festival en el escenario principal del Coachella. Durante la actuación, el grupo tocó más de una decena de canciones con las que hicieron un repaso de su carrera artística.

Uno de los temas que representaron fue su popular himno Girls & Boys. Mientras interpretaban la canción, Albarn animó al público para que se unieran a él y cantaran a coro. La respuesta del público fue silenciosa, ya que como se aprecia en los vídeos compartidos, pocos de los presentes entonaron la canción.

"Nunca nos volveréis a ver, así que es mejor que la cantéis, ¿sabéis lo que estoy diciendo?", fue la respuesta que les dio el cantante tras no recibir el calor de los asistentes que esperaba.

Este momento, además de haber sido compartido en la red social X (antiguo Twiiter) por algunos de los presentes en el concierto, ha sido comentado por los usuarios de dicha aplicación.

"Ir al Coachella 2024 y que un grupazo como BLUR no genere entusiasmo y que la gente no coree un himno como el Girls & Boys para asombro de Damon Albarn es bastante preocupante. Como diría Dylan... 'los tiempos están cambiando'", comparte un usuario. "Damon Albarn se queja porque el público pasa de todo y no canta en Coachella, la representación máxima de los males de un macrofestival", le responde otro.

"Damon Albarn diciendo en Coachella que se va, que ahí se quedan. Tienen el lujo de ver a Blur en directo y prefieren mirar el móvil o hablar entre ellos. El video es terrible", apunta un tercero. "Aprovecho los festivales para conocer grupos que no conozco aunque sean antiguos. Muchos van por la fiesta o postureo", es una de las respuestas que recibe el autor del mensaje anterior.