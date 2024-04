Un cuento ilustra los derechos de la infancia con parálisis cerebral: "No tendría que ser un obstáculo para el ocio o la educación"

La Confederación Aspace presentó este lunes ‘El sueño de Julieta’, un cuento que tiene como hilo conductor los derechos de la infancia con parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo.

La historia narra las aventuras de las hermanas Julieta y Valentina. Aquella tiene parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo, y quiere poder disfrutar del parque y los columpios con su hermana y sus amigos, como lo hacen los demás. Ambas lucharán por este derecho de Julieta.

“La historia que presentamos hoy es la historia de una ilusión que tenemos que perseguir para que se haga realidad. Vivir con parálisis cerebral no tendría que ser un obstáculo para el ocio o la educación, para vivir en igualdad y participar. Hoy la voz de Julieta nos recuerda que es nuestra responsabilidad como sociedad el cumplir los sueños de estos niños y niñas con parálisis cerebral”, según Manuela Muro, presidenta de la Confederación Aspace.

Por su parte, la jefa del Área de Programas y Actividades del Real Patronato sobre Discapacidad, Guiomar Monforte, subrayó que la jornada sirvió para “mirar la parálisis cerebral con los ojos de una niña”. “Con una aspiración a la humanidad en su conjunto a ser mejores personas desde una visión más optimista, no desde el capacitismo tradicional, desde la concepción paternalista de la discapacidad, sino desde la posibilidad ilusionante y la esperanza como revulsivo social, en todo lo que podemos mejorar como sociedad y en el apoyo a estas personas, no centrándonos en lo que los limita porque la parálisis cerebral no supone una parálisis creativa ni mental”, recalcó.

Kyara y Ane reivindican sus derechos

Kyara y Ane, dos niñas con parálisis cerebral, reivindicaron sus derechos durante el acto. Ane, de nueve años y usuaria de comunicación aumentativa y alternativa, comentó que le encanta ir de compras a las tiendas, pero en muchas no puede entrar porque no son accesibles.

También contó que no le gusta ir al parque porque no puede subir a los columpios. “No están adaptados y, además, las ruedas se me atascan en la arena”, dijo, antes de añadir: “Cuando voy de paseo o viajo, tengo que llevar pañal porque no suele haber baños adaptados y muchas veces me tienen que cambiar en el suelo y eso no me gusta”.

Por su parte Kyara señaló la importancia de la asistencia personal para su vida independiente y comentó que le gustaría hacer actividades al aire libre e ir al campo. “Para ello necesito una persona que me acompañe y esté conmigo, y no siempre puedo tenerla”, señaló.

“También me gusta mucho bailar, pero las escuelas no son accesibles y me encantaría ir a la discoteca con mis amigas. Tengo ya 18 años, pero no podemos porque necesitamos a alguien que nos lleve y esté con nosotras. Además, estos sitios suelen tener escaleras para acceder a los baños”, añadió.

‘Medidas para una infancia inclusiva’

Posteriormente, se celebró la mesa redonda ‘Medidas para una infancia inclusiva’, en la que intervinieron Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi Estatal, y Silvia Casanovas, responsable de políticas locales y participación Unicef España.

“Es una alegría escuchar a niñas como Ane y Kyara, pero, a la vez, encontrarnos con las realidades que cuentan es doloroso. Porque estamos en un país que cuenta con muchas leyes, que cuenta muchas veces con los recursos económicos y humanos como para transformar y, sin embargo, son las familias quienes muchas veces tiene que resolver problemas que debían estar resueltos socialmente”, indicó Saravia.

Casanovas destacó que Unicef trabaja en el ámbito local para que “la infancia pueda opinar sobre lo que quiere y necesita”. “Con nuestro proyecto ‘Cuidamos de la infancia’, hacemos de puente para que los ayuntamientos tengan en cuenta a los menores para el desarrollo del municipio”, agregó.

El acto finalizó con la proyección de la obra de teatro de títeres ‘El sueño de Julieta’, basada en el cuento presentado.