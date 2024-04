El variado arsenal con el que Irán bombardeó Israel: del Shahed 136 a misiles de largo alcance con autonomía de 3.000 km

En la madrugada del domingo sonaron en todo Israel las sirenas antiaéreas después de que Irán lanzara cientos de drones y misiles balísticos. Fue su respuesta al ataque israelí contra el consulado iraní en Damasco. Se trata del primer ataque directo de Irán contra territorio israelí desde suelo iraní.

Irán denominó la ofensiva Operación Promesa Verdadera. El ataque comenzó el sábado por la noche y duró aproximadamente cinco horas. Se escucharon explosiones en ciudades de todo Israel, incluidas Tel Aviv y Jerusalén. Las sirenas antiaéreas sonaron en más de 720 localidades mientras las fuerzas israelíes trataban de derribar los proyectiles.

Más de 300 entre drones y misiles

Según un portavoz militar hebreo, los lanzamientos superaron los 300, pero el 99% de ellos fueron interceptados. El ejército israelí afirmó que su sistema Arrow, que derriba misiles balísticos fuera de la atmósfera, se encargó de la mayoría de las interceptaciones. Del resto se ocuparon sus "socios estratégicos", esto es, Estados Unidos y, en menor medida, Reino Unido, Francia y Jordania.

Fragmento de un misil caído en Irak durante los ataques aéreos iraníes contra Israel. Getty Images

El portavoz militar jefe de Israel, Daniel Hagari, dijo que en el ataque de Irán participaron más de 170 drones, 120 misiles balísticos y más de 30 misiles de crucero. De ellos, varios misiles balísticos alcanzaron territorio israelí, causando daños menores en una base aérea.

Misil balístico o de crucero Un misil balístico sigue una trayectoria predefinida. Alcanza velocidades extremadamente altas y altitudes elevadas antes de reingresar a la atmósfera y caer sobre su objetivo. Al contrario, un misil de crucero no sigue una trayectoria parabólica y puede maniobrar durante todo su vuelo. Avanza a baja altitud sobre la superficie (tierra o mar), utilizando sistemas de navegación.

Teherán no ha especificado qué tipo de drones y misiles lanzó contra su histórico enemigo. Pero con las especificaciones de su arsenal nos podemos hacer una idea muy aproximada.

Los misiles de Irán, hasta 3.000 km de alcance

Según Missile Threat, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el arsenal iraní incluye misiles de corto, medio y largo alcance, es decir, de 300 a 3.000 km de alcance.

Misiles balísticos de Irán

Shahab-1: con un rango de 300 km

Fateh-110: 300 km

Shahab-2: 500 km

Fateh-313: 500 km

Zolfaghar: 700 km

Qiam-1: 800 km

Shahab-3: 1.300 km

Khorramshahr: 1.500 km

Emad: 1.700 km

Khorramshahr-4 (o Kheibar): 2.000 km

Ghadr: 2.000 km

Seijil: 2.000 km

Misiles de crucero de Irán

Raad-500: 500 km

Quds-1: 600 km

Ya-Ali: 700 km

Soumar (o Abu Mahdi): hasta 3.000 km

En línea recta, la distancia entre Irán e Israel es de 1.800 kilómetros. De manera que el repaso del rango de unos y otros misiles determina que Irán sólo pudo usar contra Israel los de mayor alcance: los balísticos Khorramshahr, Emad, Ghadr, Seijil o el Soumar, único de crucero con suficiente rango.

En principio, el misil que, por ejemplo, ha impactado contra una base israelí en el desierto del Néguev ha sido un Kheibar. Es la cuarta generación de la familia de misiles Khorramshahr, fabricado por el Ministerio de Defensa iraní. Presentado en junio de 2023, ofrece un alcance de hasta 2.000 km y puede transportar una ojiva de 1.500 kg.

Un misil es lanzado desde un buque de la Armada iraní durante unas maniobras militares en el mar de Omán en 2017. Ebrahim Noroozi / EFE

Los misiles de crucero lanzados por Irán y destruidos por Israel fueron unos 30. Es casi seguro que el modelo utilizado fuera el Soumar, asegura a The Media Line Eyal Pinko, profesor de la Universidad Bar-Ilan, ex alto cargo de los servicios de inteligencia y ex jefe de los programas de desarrollo del Interceptor de la Marina israelí.

Según sus explicaciones, se trata de un misil de crucero basado en ingeniería inversa de los misiles de crucero rusos KH 55. Puede transportar unos 200 kilos de explosivos y alcanza una velocidad de unos 800 kilómetros por hora.

Drones 'made in Iran'

El grueso del ataque iraní estuvo formado por drones, unos 170. Se cree que en su mayoría correspondieron al modelo Shahed 136.

Dron iraní Shahed 136. Mohammadreza Jabbari

Inicialmente, el programa de drones de Irán partió de los tipos de drones que veía que utilizaban otros países, como el Predator estadounidense, o el Hermes israelí. La evolución de los drones kamikazes acabó en la creación del Shahed 136, desarrollado por la compañía iraní HESA.

Con diseño de ala delta, está basado en las municiones de merodeo ya utilizadas en otros países. Entró en servicio en 2021, aunque algunas fuentes aseguran que se estrenaron en 2020 durante la Guerra Civil de Yemen.

Shahed 136, un dron básico

Se desconocen la mayoría de las características exactas de los Shahed 136, más allá de lo que proporcionan sus restos: unos 3,5 metros de longitud y 2,5 metros de anchura, con una ojiva de hasta 40 kg. Con una autonomía de vuelo de hasta 2.500 km, vuela a 180 km/h y está diseñado para neutralizar objetivos terrestres a distancia.

Dron suicida Shahed 136. 20MINUTOS

Estos drones iraníes no son en realidad un derroche de tecnología; no lo pueden ser. Irán lleva más de 40 años bajo las sanciones de EE UU, de modo que los ingenieros tienen un acceso limitado a la electrónica y recurren a diversos artificios más mecánicos, cuenta Mezha.Media. Por ejemplo, su motor es de fabricación china, copia del motor alemán Limbach L550E, que a su vez está basado en el motor Boxer de los Beetle de Volkswagen. Sólo tiene 50 CV, pero es un motor barato y ruidoso.

Ya antes, Irán ha utilizado drones para atacar la región iraquí del Kurdistán y a las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria. Y los ha exportado. Rusia posee drones iraníes y los viene usando en su invasión de Ucrania. Son unos 9.000 Shahed 136, renombrados como Geran 2.