Echan a Carla Barber del grupo de WhatsApp familiar de su ex, Carlos Rubí

"Celos y discusiones" fueron los motivos que provocaron el fin de la relación entre Carla Barber y Carlos Rubí, una ruptura que también llega hasta la familia, tal y como informa Semana.

"Han roto hace muy poco por celos. Él ha tenido este mismo problema con otras parejas", aseguró la citada revista. Lo cierto es que su historia de amor estuvo marcada por los altibajos, pues se dieron una segunda oportunidad el pasado mes de octubre con la condición de no exponer su relación públicamente.

Por este motivo, parece que la modelo no quiere pronunciarse ni para confirmar la ruptura, pero sus allegados sí que revelan que no solo no están juntos, sino que sus familias ya han tomado partido en esta historia.

De hecho, tal y como asegura al magazine una persona cercana a ambos, el entorno del cirujano ha echado a la influencer de un grupo familiar que tenían en WhatsApp.

"Se eliminó de este grupo a Carla. Una vez la relación había acabado no tenía sentido seguir ahí", contó esta fuente. Y, aunque era evidente que esto pasaría tras la ruptura, parece que ha causado bastante molestia a la médica estética.

Por su parte, Rosa Barber, madre de Carla, apoya en todo a su hija e incluso se alegra de que ya no estén juntos. "La madre de Carla Barber no quiere que vuelva con Carlos. Está harta de los altibajos de la relación y espera que esta vez sea la definitiva", señala un allegado a la ya expareja. "Han roto varias veces y eso solo le da inestabilidad a ella y, por tanto, a su entorno. Trabaja mano a mano con ella y sabe cómo le afecta cuando su relación con Carlos está mal".

De hecho, fue la propia modelo la que le dedicó hace unos días un emotivo mensaje a su madre por su cumpleaños, agradeciéndole que fuera "su faro, su estrella, su ejemplo y su vida entera". "Recuerda que yo puedo con todo lo que venga, lo aprendí de ti", le escribió cuando ya su relación con Rubí era historia.