Carla Barber y Carlos Rubí rompen "por celos"

Carla Barber ha roto con su novio, el cirujano Carlos Rubí, con el que llevaba un año de relación. Según informa Semana, tras mantener una relación marcada por los altibajos y la distancia, la pareja se ha terminad y los motivos son los celos de él.

"Han roto hace muy poco por celos. Él ha tenido este mismo problema con otras parejas", asegura alguien de su entorno a la publicación.

Según la revista, la cirujana estética ha preferido, de momento, no manifestarse sobre este tema. De hecho, cuenta Semana, esa fue una condición que le puso su ex para reconciliarse en una crisis pasada. "Él le ha pedido la no exposición de su relación en redes sociales. No quiere que su carrera se vea empañada ni dar pistas de sus movimientos", informó en su momento la misma revista.

Hay que recordar que Rubí no viajó con la doctora a Andorra, ni tampoco participó en el primer cumpleaños del segundo hijo de la ex miss. Dos ausencias que hicieron saltar las alarmas acerca de una posible crisis entre ellos y que ahora se explican mejor tras la información de la revista.