Paca 'La Piraña', 'atrapada' por una silla: "Quiero una reclamación, no hay derecho"

Paca La Piraña ha protagonizado un momento absolutamente hilarante, al ser literalmente atrapada por una silla en un restaurante. Las imágenes, que se han hecho virales en las redes sociales, muestran a la actriz con la silla pegada a su baja espalda y de la que le es imposible zafarse.

"Se me ha quedado trancada. ¿Ahora qué hacemos? Se me ha hecho ventosa", exclama Paca al contarle su problema a la camarera del local, ante las risas de los que graban las imágenes.

"Quiero una reclamación. A eso no hay derecho. ¡Con una mujer a dieta! Camarera, ayúdame y sácamela, que se me ha metido para adentro. Me está entrando claustrofobia. Estoy nerviosa", dice la artista, mientras da vueltas por el local en busca de ayuda.

Finalmente, y tal y como se ve en las imágenes, Paca es liberada con la inestimable ayuda de la camarera, que le 'arranca' la silla de su cuerpo.