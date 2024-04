El héroe que evitó más muertos al retener con un bolardo al autor del ataque con cuchillo en Australia: "Tenía la mirada vacía"

Una de las imágenes del terrible suceso de este sábado en el que un hombre armado con un cuchillo mató a seis personas e hirió a otras ocho en un centro comercial de Sydney, Australia, fue la de un ciudadano anónimo que se enfrentó al agresor con un bolardo.

Un día después del suceso se ha conocido la identidad del héroe anónimo, que llegó a ser reconocido por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en un discurso tras el suceso.

Se trata de un ciudadano francés llamado Damien Guerot, que estaba en el centro comercial Bondi Junction porque iba al gimnasio que alberga con su amigo y compatriota francés Silas Despreaux el sábado por la tarde.

Guerot cogió una barrera retráctil y se enfrentó al asesino Joel Cauchi, de 40 años, mientras avanzaba por una escalera mecánica. Las imágenes del tenso enfrentamiento se volvieron virales en las redes sociales. Ahora, este obrero de la construcción francés ha revelado cómo él y Despreaux evitaron que Cauchi causara más muertes.

Damien Guerot, el héroe del bolardo. 7NEWS

"Intentamos atraparlo pero estaba bajando las escaleras", dijo Guerot a la cadena australiana 7News.

"Luego lo vimos bajar y lo seguimos desde arriba. Intentamos arrojarle el bolardo, pero no pudimos", dijo Guerot, que vivió el momento con una fuerte subida de "adrenalina". "No pensamos. No puedes pensar en ese momento", dijo.

Guerot explicó que Cauchi tenía "los ojos vacíos" y las fotografías suyas publicadas este domingono se parecían en nada al hombre que se embarcó en un frenesí de apuñalamientos indiscriminados. "Sus ojos eran como ojos vacíos... no estaba allí", dijo Guerot.

Los dos franceses lanzaron los bolardos a Cauchi pero éste logró escapar. Posteriormente, Guerot cogió una silla y siguió al agresor, y fue cuando presenció el momento en el que el atacante fue abatido. "Ella fue en realidad la heroína, hizo el trabajo", dijo el obrero.