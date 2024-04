Guerra entre Kiko Rivera y Andy y Lucas por una broma del DJ: "Le dijo la sartén al cazo..."

Kiko Rivera se ha vuelto a poner en el ojo del huracán este fin de semana por hacer una broma que no a todos ha hecho gracia, en especial al dúo Andy y Lucas, quienes se habrían sentido ofendidos por las palabras del hijo de Isabel Pantoja.

El buen humor es una de las características más populares de Kiko, quien lo ha demostrado ya en varias ocasiones. En su última intervención en el programa de David Broncano, La Resistencia, no tuvo problema en contar una anécdota un tanto indecorosa ante la sorpresa de los que se encontraban en el teatro.

En esta ocasión, Kiko Rivera asistió a un encuentro musical con Omar Montes para promocionar su nuevo tema. Allí ambos posaban en una foto que, más tarde, el hijo de la tonadillera subiría a las redes sociales haciendo alusión al mal aspecto que tenían en la foto.

Junto a la imagen y en tono de broma, Kiko añadía un comentario en el que decía: "Andy y Lucas al salir de Proyecto Hombre", una frase que no le habría hecho ninguna gracia a los aludidos. El grupo de hermanos gaditanos rápidamente reaccionaron a través de Instagram al comentario con el cual, se habrían sentido muy ofendidos con la insinuación de que ellos habían consumido algún tipo de sustancia en el pasado.

"Bueno, voy a ser educado (...) Lo explico (...) Salen muy encanijados y han bromeado con 'Andy y Lucas saliendo de Proyecto Hombre'. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque uno tiene hijos, lo ven, preguntan qué es Proyecto Hombre. Hay muchas familias que están sufriendo en Proyecto Hombre, muchísimas", replicaba molesto Lucas.

"Aparte uno de los que sale es como si digo 'le dice la sartén al cazo', fíjate tú quién lo está diciendo, ¿me explico? No ha estado bien, ese tipo de bromas están fuera de lugar y más en redes. A los de Cádiz también nos duelen las cosas y lo digo con pena porque me lo acaba de preguntar mi hijo ahora mismo, yo ni lo había visto", continuaba diciendo en el video el cantante.

Kiko Rivera contraataca

Mientras Omar Montes ha decidía mantenerse al Margen, Kiko Rivera contestaba a los reproches de Lucas. "Querido amigo y compañero, Siendo de Cádiz deberías entender el humor nuestro. Además, viniendo de una persona que ha pasado por eso como soy yo. No es nada personal. Los de Cádiz llevan metiéndose conmigo toda una vida y no pasa nada picha. No te tomes las cosas tan a pecho y no busques beef. Ta luegoooo lucaaaaa", escribía en un post el hijo de Isabel Pantoja.

Story de Kiko Rivera. INSTAGRAM

Pero la cosa no quedó ahí, Kiko continuó arremetiendo contra el cantante a través de stories de Instagram en las que compartía un video de el hermano de Andy en La Resistencia y le tachaba de "Picado". Lucas, con su enfado en aumento, contestaba: "Los de Cádiz podemos ser simpáticos o gente muy natural, pero los de Cádiz somos gente que también nos duelen las cosas (...) No me gusta cómo se le está tratando al gaditano", aseguraba .

"Espero que os hayáis reído con la tontería, otra más para Andy y Lucas, siempre le toca a Andy y Lucas", concluía el cantante dejando claro la poca gracia de la broma del hijo de la tonadillera.