Andy, de Andy y Lucas, muy crítico con el presidente de la Asociación de Comparsitas: "Que ensaye con nosotros, a ver qué hace"

Durante el COAC 2024 (Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz), Andy Morales ha mostrado su descontento por la labor del presidente de la Asociación de Comparsitas 1960 y por su falta de apoyo a los comparsistas. El artista también ha arremetido contra la cobertura periodística del carnaval.

"Pienso que el periodismo en España se está pasando tres pueblos y no conoce realmente a los artistas", expresó Andy Morales, autor de la comparsa Los amuletos, ante el micrófono de Onda Cádiz TV.

Ante la generalización del artista, la reportera recalcó que "no todo el periodismo" es igual, y Andy Morales continuó explicándose y aclaró que se refería a "la mayoría". "No quiero que me digas que bonito soy, pero tampoco inventes historias", expresó, haciendo referencia a un periodista en concreto.

"Hay cosas que he leído en el Diario de Cádiz, que el colega o es tonto o no sé que agrupación ha visto, y me ha ofendido bastante", declaró el cantante alterado, que continuó mostrando su descontento con Humberto González, presidente de la Asociación de Comparsitas 1960.

"Humberto es una persona que debería defender al comparsista y no lo defiende, lo critica", explicó Andy Morales. "Yo lo invito a que venga un mes y que ensaye con mi comparsa, a ver qué puede hacer él. Me encantaría. Es que somos muy derrotistas", añadió.

Antoñito Molina fue uno de los artistas que nombró como defensores del carnaval y de la Semana Santa, y criticó a aquellos que buscan lo contrario. "Aquí hay tres o cuatro tontos que lo que hacen es destruir. Esos que se vayan para su casa y que dejen a los que tienen talento de verdad", expresó finalmente Andy Morales.