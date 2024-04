Una joven explica cómo ha conseguido comprar una casa por un euro

El fenómeno de la España vaciada no es único de nuestro país, ya que en muchos estados de Europa también se produce. Uno de ellos es Italia, donde muchos municipios ofrecen ventajas para atraer nuevos moradores.

Uno de ellos es Mussomeli, una localidad situada en Sicilia, que ofrece casas por un precio simbólico de un euro. Yasmina, una joven que ha decidido comprar una de ellas, ha compartido su experiencia en TikTok.

"Compré una casa por 1 euro y os enseño el recorrido por la casa. Pasamos". La joven explica que es "una casa antigua, es una casa de pueblo, es una casa para reforma".

Yasmina explica con detalle lo que le costó toda la operación: "Me costó un euro, 490 euros de gestión inmobiliaria, 2.500 euros el notario", señala la joven.

"Esto era la antigua cocina, esta es la entrada al sótano, pero también tiene entrada por la otra calle. Es una casa de cuatro plantas con vistas a la montaña", añade la joven mientras enseña la casa.

"Que en España esto no se haga, que esto no se conozca, no significa que no exista. Abre tu mente, sé que es chocante, sé que es extraño, sé que parece raro, parece mentira, lo sé, pero te invito a que, antes de decirme que es mentira, investigues un poco", concluye.