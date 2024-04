Retiran una muestra de fotos en Ceuta horas después de abrirla por ofensa a la religión

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha retirado en la mañana de este viernes una exposición de fotografías, inaugurada en la tarde de este jueves, por "ofender los sentimientos religiosos" debido a la interpretación de las imágenes que habían sido captadas por la autora de las mismas. Según han informado fuentes del área de Cultura, la muestra titulada Historias sangradas, de Marisa Martínez, se abrió oficialmente a cargo de la asociación fotográfica Miradas, que había utilizado para ello la Biblioteca Pública Adolfo Suárez.

La muestra, compuesta por un total de 21 fotografías, recoge imágenes de la Semana Santa pero mezclando los momentos bíblicos con otros aspectos de la actualidad, como una fotografía de "La última cena" donde aparecen cocacolas, hamburguesas y cervezas o la imagen de la Virgen María dándole el pecho al Niño Jesús con un cigarro en la mano. Las críticas recibidas en las últimas horas, sobre todo a través de las redes sociales, han provocado que las imágenes hayan sido retiradas.

El secretario de la Asociación Fotográfica Miradas y organizador de la muestra, Jesús Valle, ha afirmado que ha llamado por teléfono a la Biblioteca Pública para proceder a retirar la muestra, que en principio debía haberse clausurado el próximo 25 de abril. "Hemos celebrado casi 90 muestras fotográficas en estos nueve años y es la primera vez que tengo que retirar una exposición, pero no esperábamos la polémica generada", ha manifestado a los periodistas.

Vox pide retirar la exposición

La asociación Miradas, en un breve comunicado, ha señalado en las redes sociales que "en ningún momento se ha querido ofender ninguna sensibilidad ni orientación religiosa en concreto de una muestra que ha sido expuesta en otras ciudades españolas". Los organizadores han detallado que "no queríamos generar ningún tipo de discusión o enfrentamiento por el contenido de las fotografías pero para evitar suspicacias y comentarios que puedan alterar la normal convivencia de Ceuta hemos decidido suspender y retirar del público la exposición".

A primeras horas de la mañana, Vox había pedido al Gobierno ceutí que preside Juan Jesús Vivas (PP) que procediera a la retirada de la exposición por "ofender los sentimientos religiosos de una parte importante de los ceutíes". El partido, a través de sus redes sociales, había amenazado incluso con tomar acciones legales por un posible delito contra los sentimientos religiosos.

🚨 Exigimos al @GobiernodeCeuta la retirada inmediata de esa exposición por ofender los sentimientos religiosos de una parte importante de los ceutíes. Estudiaremos la realización de las correspondientes acciones judiciales por un posible delito contra los sentimientos religiosos pic.twitter.com/oDKyzSzWMT — VOX Ceuta (@Vox_Ceuta) April 11, 2024

En relación a esta posible denuncia, Jesús Valle ha comentado que "no hay que llegar a esos extremos, me parece excesivo pero si tenemos que ir a los tribunales iremos aunque era arte, nosotros traemos exposiciones pero no somos jurados ni jueces". No obstante, como fotógrafo, Jesús Valle ha añadido que retirar la muestra supone "coartar la libertad artística", aunque han aceptado esta decisión.