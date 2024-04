Muere Mister Cee, el DJ que ayudó a descubrir Notorious BIG, a los 57 años

Mister Cee, famoso DJ, locutor y personalidad radiofónica y ejecutivo discográfico, ha fallecido a los 57 años de edad sin que por ahora se hayan esclarecido las causas de su muerte. La noticia la ha dado, a través de un comunicado, la cadena de radio para la que trabajaba, Hot 97, desde donde han asegurado estar "profundamente entristecidos" por su pérdida.

"No era únicamente un DJ, sino que fue un pilar de nuestras emisoras, llevando su alegría a innumerables oyentes con sus legendarios trabajos como Throwback at Noon y Friday Night Live", han añadido desde la cadena de radio sobre Mister Cee, cuyo nombre de nacimiento era Calvin LeBrun.

"Su influencia ha ido mucho más allá de las simples ondas de radio, dando forma al propio tejido cultural de los DJ de Nueva York. Nuestros corazones se encuentran tristísimos al tener que enviar nuestro amor y nuestras condolencias a su familia y a los fans cuyas vidas removió a través de su música. Descansa en paz, Mister Cee. Tu legado vivirá para siempre", han añadido.

También conocido como 'The Finisher', Mister Cee fue quien descubrió a toda una leyenda del hip-hop como fue The Notorious BIG. El disyóquey le conoció gracias a un amigo —otro DJ, 50 Grand— y fue quien le ayudó a comenzar a grabar sus demos, que más tarde le hicieron poder firmar un acuerdo con la discográfica Bad Boy Records, con la que finalmente se daría a conocer.

"El plan era que íbamos a rehacer la demo que él y 50 Grand habían montado previamente", compartió en su momento Cee. "Y Big era muy tímido. Siempre hablaba mirando hacia abajo y decía: 'Tío, no me prometas nada. Si dices que vas a hacer algo, hazlo, tío'. Pero yo le dije que no, que había que volver a hacer la demo", explicó. No por nada más tarde aparecería como productor ejecutivo asociado en Ready to Die , el álbum debut de The Notorious BIG, de 1994.

Asimismo, el DJ, nacido en Brooklyn, era también reconocido por sus anteriores trabajos junto a otro conocido rapero, Big Daddy Kane, al que también ayudó en su álbum debut después de coincidir juntos en el instituto. Big Daddy Kane, junto a otros famosos raperos como 50 Cent, han rendido tributo a Mister Cee en sus redes sociales.