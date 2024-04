El programa de aceleración de 'startups' de Madrid suma 58 empresas de videojuegos

Madrid presiona el botón de start para convertirse en la capital del videojuego. El programa de aceleración de empresas emergentes de Madrid in Game, Start IN Up, arranca su tercera edición con 58 startups del sector gaming que buscan convertir su proyecto en una empresa solvente y de referencia para la industria del videojuego de nuestro país.

El 81% de las 58 empresas emergentes que van a participar durante los próximos seis meses en el tercer programa de incubación y aceleración de empresas de la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, tiene su sede en Madrid. El programa se adapta a los diferentes perfiles empresariales en función de la etapa de madurez en la que se encuentran las compañías seleccionadas: de las nuevas incorporaciones, 17 se encuentran en fase de preincubación, 32 en incubación y 9 en aceleración.

El concejal de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, ha presentado la tercera convocatoria, donde ha destacado "la buena noticia que supone ver que el número de startups que participan aumenta en cada edición" y que el "éxito de las ediciones anteriores del programa también se constata en el incremento de la facturación y generación de puestos de trabajo de las empresas participantes". En concreto, tras poco más de un año de este programa, se han levantado más de 3,2 millones de euros en rondas de financiación y se han generado casi un centenar de puestos de trabajo, reforzando así el tejido industrial de Madrid y creando "empleo cualificado y de calidad". Además, 4 startups en fase de preincubación, es decir, que todavía no se han lanzado al mercado, han logrado constituirse como empresas.

Entre las 58 nuevas empresas emergentes que se incorporan a la tercera edición, destaca la alta presencia de estudios de desarrollo de videojuegos respecto a anteriores ediciones, siendo las de eSports un 21%. El resto se dedican a diferentes tecnologías aplicadas al videojuego: Metaverso, marketing, educación, salud o finanzas.

El objetivo principal de Madrid in Game y, en concreto, de esta iniciativa, es la generación de empleo y la atracción de empresas del juego a la ciudad de Madrid porque "es una industria que no ha sido en la historia de España suficientemente apoyada por las instituciones públicas", ha dicho Niño. Por eso, el Consistorio pretende impulsar más de 200 empresas para finales de 2025 con el programa Start IN Up.